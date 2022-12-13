美國制裁上癮，彷彿一天不對別國揮舞制裁大棒就不知如何過日子似的。最新一輪制裁措施由財政部炮製，一口氣針對9個國家40個實體與個人，包括中國、俄羅斯、伊朗等。制裁理由千奇百怪，除了侵犯人權、腐敗這些陳腔濫調，還指控中國從事非法捕魚活動，連漁船也成為制裁對象，令人嘆為觀止。

中國駐美大使館怒斥美國沒有資格對別國動輒制裁，沒有資格扮演世界警察。實際上，老美的癖好就是扮演世界警察，儘管從來沒有得到任何國家承認，更沒有得到任何國家授權，只是自我賦權、自我陶醉。據統計，過去21年美國對外制裁次數暴漲超過9倍，約40個國家遭受經濟制裁，全球近半人口受到影響。僅上屆政府特朗普任內就對外實施逾3,900項制裁措施，平均每天3次。拜登政府也不遑多讓，照樣動不動就揮舞制裁大棒，尤其是俄烏戰爭爆發後，美國對俄制裁已毫無底線，連俄國歷史名人甚至貓貓狗狗、花草樹木都被列入制裁名單，成為國際笑話。

制裁能解決問題嗎？不但不能，反而帶來更多問題。北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉等國長期受到美國制裁，至今沒有一個屈服，何況是中國和俄羅斯等大國。傷敵一千，自損八百，美國對外制裁力度愈大，自身遭受反噬的力度也愈大，這個道理淺顯易懂，華盛頓依然樂此不疲，除了反映美國政客走火入魔，也反映美國霸權衰落。

長期以來，美國自恃國力強橫，擅自為全世界訂立「規矩」，美其名曰「基於規則的國際秩序」。但隨着其國力日走下坡，已不足以支撐霸權，於是企圖靠對外制裁來維護所謂的規則。國內問題愈多，對外制裁愈頻繁；自身愈是焦躁不安，對外愈是歇斯底里。難怪美國媒體也嘲諷道：「華盛頓已經對制裁上癮，就像一個5歲的孩子對糖果上癮一樣。」

對糖果上癮不要緊，可怕的是美國肆意對別國實施單邊制裁，不僅嚴重違背國際法，而且擾亂世界經貿秩序，更為許多國家和地區帶來人道主義災難。正所謂，得道多助，失道寡助，美國的霸道行為已激起全球公憤，連部分盟友也不值其所為。沙特阿拉伯和美國漸行漸遠，和中國愈走愈近，正是典型例子。這些年來，中國領導人到處受歡迎，美國領導人則處處遭冷遇，豈是無因！