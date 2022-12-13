內地推出「新十條」大幅放寬防疫後，澳門亦步亦趨，宣布進一步放寬防疫措施，將要求出示健康碼的場所減到只剩4類，即政府部門、醫療機構、社服機構和非高等教育機構。衞生局局長羅奕龍表示，其他如超市、街市或娛樂場所，可按自身條件自行決定需要出示健康碼，意即掃不掃也可以；文娛康樂場所及餐飲處所的人數上限亦大幅放寬。與香港免檢通關方面，澳門亦表示如疫情可控便會盡快推動。

事實上，澳門一直是防疫模範生，疫情從來沒有在當地大規模爆發，長期維持清零。如今連全世界防疫最嚴的中國內地也大幅放寬，澳門當然沒有另搞一套的道理，澳門市民真正可以鬆一口氣。

反觀一橋之隔的香港，儘管多名專家皆力指「安心出行」早已失去追蹤群組功能，沒有存在意義理應廢除；甚至連醫衞局官員都直認早已沒有追蹤確診患者，偏偏只有局長盧寵茂另闢蹊徑，強調未來可能再出現新疫情，假如有新變種株及傳染病時，「安心出行」可再發揮作用。

市民真是不聽不知道，一聽嚇一跳。依盧局長所言，「安心出行」是永無取消之期，即使現在已經無作用，仍要為掃而掃，甚至斷言香港將來又會再爆疫情，認真大吉利是。當內地、澳門都不搞這一套，只有香港樂此不疲，社會到底何時才能復常、人們何時才能回復疫前生活，真是天曉得！

連中國工程院院士鍾南山都說Omicron並不可怕，99%患者10天內便可痊愈，而且致死率已降低到0.1%左右，和流感差不多。人們實在不明白，究竟香港還要用多少資源、搞多少擾民措施來防一隻堪比流感的病毒？香港財赤料高達千億元，高官還一味蠻纏胡攪，究竟經濟還要不要？