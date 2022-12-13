俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發至今已大半年，英、法、德幾國為了支援基輔，常規武器的庫藏，幾乎罄盡所有，據說德國所剩的武備，只能支撐一、兩天之用。北約盟國如此緊絀，俄羅斯自然也好不到哪裏去，莫斯科的武器庫，傳聞也是捉襟見肘，現正要四處張羅，但是能夠幫得上忙的國家不多，惟有求助於北韓和伊朗。

打仗是燒錢的遊戲，俄烏戰爭更是近於無底深潭。美國進軍阿富汗，一味狂轟猛炸，槍枝彈藥已是盡情揮霍耗用，但比較起來，阿富汗戰爭一個月的武器使用量，只夠烏克蘭戰場的一日之用。這場俄烏戰爭，儼然就是用金山銀山堆疊而成，俄羅斯和北約組織，實際上是在比誰的家底更厚。

表面上看來，俄羅斯的底子自然不如北約厚，鬥燒錢，北極熊理應很快便要敗下陣來。不過，恰逢如今全球出現能源危機，石油和天然氣變得十分矜貴，俄羅斯正是這兩種能源的生產大戶，有油與氣在手，莫斯科大可以跟別國交換，保障常規武器源源不絕的供應。

俄羅斯第一個想到的對象，相信一定是中國，只要北京點頭，有世界最大的軍工廠做後盾，莫斯科就算要再打10年仗，恐怕亦無後顧之憂。然而，中國十分信守道義，堅持在俄烏之間兩不相幫，因此即使莫斯科叩門求售，估計北京也不會為對方提供常規武器。俄羅斯沒法子，只能求助於北韓和伊朗，有傳媒發現，在烏克蘭戰場上，出現了北韓製造的炮彈，而伊朗生產的無人飛機，亦正大量輸往俄國。看來俄羅斯的武器庫，暫時只能靠這兩個鐵桿兄弟去填補，但是朝、伊兩國，都不是常規武器的生產大戶，光憑他們，還能讓莫斯科支撐多久，實在難說。