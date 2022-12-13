「且夫天地之間，物各有主，苟非吾之所有，雖一毫而莫取。」讀着宋代文學家蘇軾這番話，回看今天網絡世界的侵權歪風，包括YouTube在內的平台，對網民的侵權行為視若無睹，不禁令人疑惑，難道網絡並不存在於天地之間？

網絡侵權問題氾濫，不但有反中亂港、涉及多宗國安案件的YouTube頻道「升旗易得道」，公然盜用東方傳媒機構採訪女嬰與菲傭被綁架案直擊警方「救參」之獨家圖片；又有名為「mary chan」的YouTube頻道上載數百條影片，每條僅數秒至約20秒，並無旁白或字幕，只播出盜用自包括東網在內的新聞圖片。由此可見，YouTube內無論有組織式的集團經營，還是看來是個別人士「汁都撈埋」式的頻道，皆存在透過侵權方式，毫無成本便坐收點擊與廣告分紅。

照理說，YouTube有機制將涉及侵權的內容下架，偏偏東方版權遭侵犯卻闊佬懶理，美企所謂重視知識產權，原來只是選擇性執行；港府執法部門敷衍塞責，亦令網絡世界日益無王管，讓投放大量人力物力維護第四權的正義傳媒權利受損。

雖然美國作家、網絡自由意志主義者John Perry Barlow曾發表《網絡空間獨立宣言》，指「現實世界中關於財產、言論、身份、社運，以至法律概念，皆不適用於網絡空間」，又認為網絡使用者的身份不具實體，不同於現實世界的公民，「因此，我等不因人身遭到脅迫而屈服於任何指令」。但任誰也知，一旦將網絡視作現實世界法律難以規管的領域，其隱匿身份的特性，必令網絡變成九反之地。屆時人們爭相變作「mary chan」，個個「侵權易得盜」，誰還會從事創作、生產？最終受害的是整個社會，以至人類文明。