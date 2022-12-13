立法會環境事務委員會昨日討論當局優化郊野公園設施的進度，筆者是期望設施盡快落實，例如提供樹頂歷奇、升級露營服務、修葺戰時遺迹作開放式博物館等，仍處於研究階段，沒甚進展。2021年預算案已拍板預留5億元改善郊野公園設施，估計兩至三年逐步落成，但一年零九個月當局都未有交代，令人失望。

在新冠疫情下，多了市民享受行山樂，要發展健康城市，鼓勵市民多郊遊及行山，也是必然的。故此當局有必要加快推出優化措施，滿足各方對郊遊的需求。在提供樹頂歷奇設施方面，其實歐美地區已有很多經驗，東南亞地區近年亦引入相關設施，作為綠色旅遊景點一部分。大家都很期待我們的郊野公園有攀樹、飛索及樹頂走廊的新元素。至於升級露營服務，現在不少青年及家庭熱愛露營，預訂荃錦營地的網上系統推出後反應熱烈，筆者認為當局應擴展網上預訂系統至更多營地，例如貝澳營地。另外，可容許市民預訂一個月以後的營地，而營地亦應增設更多洗手間及浴室等。

另一方面，據報今年首3季已有687宗行山攀山拯救事故，期望當局在意外黑點設置警告牌及宣傳，增強行山人士的危機意識。當局宜加強宣傳漁護署的「郊野樂行遠足留蹤」手機應用程式，行山人士在啟程前啟動追蹤功能，若發生意外，當局可以有效地發現意外位置並提供協助。

此外，發展綠色旅遊亦是大勢所趨，當局應以此為前提，盡快落實優化郊野公園新措施，以吸引市民及境外遊客享受行山樂趣，當局亦可聯同旅發局等早作規劃及宣傳。郊野公園一直是市民熱愛的休閒地方，筆者亦是一名跑山友，喜歡假日到郊外活動，同大家一樣期待擁有一個美化後的郊野環境。