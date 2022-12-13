今天是一年一度的國家公祭日，紀念南京大屠殺的死難者，紀念抗日戰爭中所有不願做奴隸的我國死難同胞。謹抄錄矗立在北京天安門廣場中央的「人民英雄紀念碑」的碑文，以茲寄託默默深切的哀悼。

「三年以來在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽！三十年以來在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽！由此上溯到一千八百四十年從那時起為了反對內外敵人爭取民族獨立和人民自由幸福在歷次鬥爭中犧牲的人民英雄們永垂不朽！」碑文是毛澤東起草、周恩來書寫，紀念碑是1949年9月30日中國人民政治協商會議第一屆全體會議決定建立（文中的感嘆號是因寫作原因自加）。

碑文「上溯到一千八百四十年從那時起」，說的就是1840年鴉片戰爭，講的是香港故事。「人民英雄紀念碑」提出這段中華民族被帝國主義侵略開端的慘痛歷史，點出香港因鴉片戰爭被英帝國主義武力佔領，淪為殖民地的喪權辱國血淚歷史，但香港有多少人知道？沒去過北京天安門廣場參觀的人不知，去過了的人也未必留意和理解，更何況97前港英統治者不許講，97回歸後特區政府不主動講、不大力講。即使今天大倡「說好香港故事」的陣風，也不談或少談這段血肉長城的悲壯故事。香港回歸25年了，特區政府仍不肯也不願設立「抗日戰爭紀念館」，便可見豈是陣風，簡直是微風或無風了。

李家超日前主持將藍隧道和蝴蝶橋開啟禮時，說這道路工程啟用後會帶來市民幸福感，真是誇誇其談、言過其實了。倘港人不知道自己是哪裏來、往哪裏去，會有幸福感嗎？逾萬人變黑暴暴徒、12萬人持BNO移英，是港版的「商女不知亡國恨」，哀哉！