一年將盡，新一年會係祥光隨歲轉？還是搵食依然艱難，日日「安心出行」、「疫苗通行證」掃到氣喘？一日中港不通關，萬象難更新！呢！尋日本報頭版又道出港人心聲，指出「安心出行」、「疫苗通」、「0+3檢疫」無謂，「大廈強檢」、「學校快測」浪費。醒目標題話畀不知變通、死要面子嘅官僚知道：防疫措施貴夾廢，全部取消最實際。香港防疫，若然還在廢噏無謂而怯於行動，死要面子而無意改變，香港只會繼續沉淪，死於庸官之手！

事實係變種新冠病毒殺傷力愈來愈弱，要中嘅都已經中咗，未中嘅亦難保唔會中，始終都會有第一次，只要唔係重症有乜好驚？香港放寬防疫措施速度緩慢，小腳碎步睇見就忟，內地推出「新十條」已大刀闊斧砍掉健康碼，不再檢查，如非必要唔做核酸檢測；連澳門都宣布大部分場所不再需要出示健康碼，澳門應變協調中心更新餐飲聚會活動指引，不再規定參加人數上限，只有當活動達300人或以上參加時，工作人員及參加者先要出示當天嘅抗原快測結果或24小時內採樣陰性核酸結果。可見喺防疫鬆綁上，香港比不上內地，連一向嚴防死守嘅澳門，速度都快過香港！

近日有多位專家不忍港府繼續走喺拒絕復常嘅錯誤路上，連環發功促當局唔好死牛一邊頸，指無謂嘅防疫措施應撤盡撤，一味擾民更無助通關，仲攬住佢當寶做乜！尤其嗰位醫衞局局長說來說去都不着邊際，一時話「內地係調整內控政策，通關暫時不是一個話題」，一時又指「安心出行」角色有所調整，假如有新變種株及傳染病時，或可再發揮作用！大哥，通關係一個急切話題，「安心出行」明明廢到唔廢，好心咪成日吹水唔抹嘴啦！