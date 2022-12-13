隨着蘇聯解體，俄羅斯一蹶不振，稱霸全球仍不滿足的美國，開始將打擊目標轉向正在崛起的中國。近年中美關係每況愈下，從貿易戰到外交角力，再到軍備競賽，甚至與美國毫不相干的領土爭議，但凡牽涉中國的爭議，無處不見美國的手影，足見美國已把長臂管轄發揮到極致！

不少人曾認為中美交惡源於特朗普，然而特氏不過是催化劑。由拜登上台後中美關係未見改善，足可印證美國始終緊抱冷戰思維，堅信一山不能容二虎；為了打壓中國，美國自然無所不用其極！

在發現打貿易戰實乃傷敵一千、自損八百後，美國開始改變方向，一方面尋找新藉口攻擊中國，一方面又重新為中國扣上「侵犯人權」的帽子，更新增了「強迫勞動」，但總體策略離不開拉攏更多國家，企圖圍堵中國。最新例子是美國財政部宣布制裁兩名中國個人、10個實體及157艘漁船，指控中國從事非法捕魚活動，並伴隨侵犯人權、強迫勞動等情況，還列舉了一系列例子，卻全是單方面說法，欠缺實質證據。中方自然不慣着美方，駐美大使館隨即譴責美國對其他國家指手畫腳，以人權為藉口實施單邊制裁，美國根本沒有資格扮演世界警察！

在美方列舉的例子中，就包括了所謂「遠洋漁船『隆興629號』船員遭欺壓」事件；這絕非新聞，是前年由西方媒體所撰寫的報道，證據僅有印尼船員的證詞，至於所刊登的照片，即便被馬賽克處理，仍不難發現印尼船員在漁船上展露歡顏。

事實上，印尼政府當時亦煞有其事地要求中方調查，但印尼官方事後未有公布中國的調查結果，顯然是對其不利。翌年5月，美國宣布禁止進口中國大連海洋漁業的魚產品，中國外交部反駁時揭露真相，原來在西方媒體炒作事件後，企業當即向在船上工作的印尼籍船員核實，結果所有船員均表示未受到不公正對待，更不存在虐待。

站在不同立場，自然有不同的觀點與角度，有人相信西方媒體報道，有人認同官方說法，皆無不可；然而，美國政府在缺乏實質證據下指控中國企業，甚至出手制裁，顯然與三姑六婆在茶餘飯後爭論的性質截然不同。美方這樣做，原因正是要不惜一切拉攏外國支持！所謂「非法捕魚」是說給與中國有漁權爭議的周邊國家聽，至於「侵犯人權、強迫勞動」，自然是說給傳統歐洲盟友聽！畢竟歐洲多國乃至歐盟、歐洲理事會等，均特別喜愛拿別國人權說事。

美國如此賣力表現，又能否拉攏別國來圍堵中國呢？抱歉，所謂「盟友」，不過是把美國當成跳樑小丑！當然，「着數」是要拿的；對於周邊國家而言，美國肯站出來擋槍，自然求之不得；但這些國家與中國的關係千絲萬縷，如何說割裂就割裂呢？至於歐洲，有了俄烏戰爭這前車之鑑，也不會盡信美國，通俗點來說，就是「有水自然要抽」！