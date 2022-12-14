世界視線：默克爾揭大騙局　俄政府戰意更強

一個新政治震撼彈又使俄烏戰爭的緊張局勢加劇。德國的《時代周報》（Die Zeit）於12月7日刊出德國前總理默克爾的訪問，道出一個天大的騙局，她承認和時任法國總統奧朗德一起主導達成的「明斯克協議一及二」（2014及2015年），協議停火的目的是為了給予烏克蘭政府更多時間加強經濟及軍事實力，以對抗俄羅斯。推出騙局是因為西方鑑於親俄頓巴斯獨立政府軍隊在當時的軍事力量，特別在傑巴利采韋戰役（Battle of Debaltseve）中能壓倒烏軍，相信就有俄軍參與其中。

其實早在6月，烏克蘭前總統波羅申科就對一些西方媒體透露，烏克蘭政府根本無意執行簽署了的《明斯克協議》中，承諾立法賦予頓巴斯兩個地區的高度自治地位，更旨在「拖延多8年，以加強經濟及軍事實力」，為了可逐漸收復頓巴斯及克里米亞。

俄羅斯總統普京於12月9日向傳媒道出，他對默克爾的作為感到失望，因為他相信當時大家是具誠意才作出協議的。他聲言因此他的特別軍事行動被證明是對的，只是遲了。如今最大問題是俄烏戰爭一定要以協議解決，但「我們要如何達成協議？有甚麼保證（協議會被遵守）？」早前他接見一些參戰及陣亡士兵的母親，就表達他不應接受《明斯克協議》讓烏克蘭壯大，導致如今要付出更大代價來克服，因而向她們致歉。

這樁普京政府被騙消息一出，俄國內民意沸騰，特別是強硬派更堅持俄國的特別軍事行動一定要努力執行到底，使行動目標可全部實現，相信這項消息也會使俄軍更鬥志高昂，要擊敗烏克蘭及西方政府的懦弱及欺詐。相反，西方媒體報道就非常低調，避免觸及歐盟成員國的政黨及人民的反戰神經。

不過，歐美的政治分析就有不同的結論及猜測。究竟默克爾的坦白意味着甚麼？這肯定是羞辱普京並打擊其聲望。但明顯也證明西方一直是極力反俄，接受可不擇手段以達到圍堵俄羅斯的目的。只是它們計算錯誤，以為俄國會一次又一次退縮，而時間愈長，對比下西方的發展優勢就更增強，使俄國更缺乏經濟及軍事實力來抗爭。可惜今年2月24日俄羅斯軍事反撲及至今仍未失敗，相反西方經濟制裁竟然無法全面奏效。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻