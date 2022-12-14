正論：安心出行終取消　疫苗通行何時了

醫衞局局長盧寵茂日前才力撐「安心出行」或在將來再發揮作用，言猶在耳，昨日便突然宣布取消「安心出行」及黃碼安排，變相實施入境「0+0」。儘管飲食業和旅遊業對此表示歡迎，但大家都知，只要其他擾民的入境和防疫安排仍然保留，社會無法真正復常，經濟難言起色。當中最為人詬病的「疫苗通行證」究竟還要持續到何時，港府必須給出時間表。

香港今日起取消「安心出行」和黃碼安排，意味進入被動查核處所不再需要掃描「安心出行」，旅客入境後亦毋須被3日黃碼期限制，可自由出入包括食肆在內等指定處所。有關消息先由特首李家超宣布，盧寵茂則在下午講解，其說詞明顯同數日前有別。例如盧局長提到近日的輸入個案佔確診總數低於一成，為了經濟發展，可撤銷3日黃碼限制，但此前已有多名專家提出同類論調，盧局長都以不同理由駁斥，再不然就拿「一老一幼」說事，拒絕放寬。當局至今不承認放寬檢疫安排同內地推出「新十條」、不再堅持動態清零有關，但市民眼睛雪亮，心中有數。

港府終於肯拆牆鬆綁是好事，但問題是，港府「倣效」內地卻只學一半，鬆綁也只鬆部分。君不見，包括北京、上海、廣州、成都等地都已取消「落地檢」，不再對跨地區出入人員檢查健康碼、核酸檢測陰性證明等。連內地都不再狂驗核酸，不再檢查健康碼，偏偏香港的「疫苗通行證」仍然保留，入境者亦要維持兩次核酸檢測及5次快測。須知道，旅客入境後雖然無黃碼限制，但要是落地進行核酸檢測不幸呈陽性，意味他要留在酒店隔離最少5日，試問哪裏有旅客願意冒上被隔離的風險來港旅遊？至於大廈圍封強檢，多名專家都力指無存在意義，盧局長昨日雖云會減少，但直到昨日仍有26處地點納入強檢，繼續擾民到底。

再說，「疫苗通行證」限制一針不打或只打了兩針者的出行自由，他們連堂食都被禁止，不能進入健身、美容等處所，所有正常社交活動都被禁絕，這樣做公平嗎？有一個真實個案是這樣的，一名癌症及中風康復者擔心接種疫苗有風險，堅持一針不打，自此無法正常生活，連朋友聚會也無法參加，只能相約在公園食外賣。盧局長聲稱不讓這些人進入指定處所是保護他們，但諷刺的是，這位康復人士早前一樣確診新冠，證明即使不進入食肆等處所，不等於沒有受感染的風險。當德高望重的中國工程院院士鍾南山都指Omicron的致死率已降低到0.1%，和流感差不多，當局為了一隻堪比流感的病毒，將「不針者」排斥在社會之外，究竟是否合理，是否合乎人權，不問可知。

中國曾是全球防疫最嚴謹的地方，一樣能夠順應民意大幅放寬防疫限制，為復常邁出一大步。自詡國際大都會的香港卻故步自封，不搞死經濟勢不休。香港已遠遠落後於新加坡，「紐倫港」早被「紐倫坡」取代，到底是高官的面子重要，還是全港的福祉重要，請港府好好想清楚。