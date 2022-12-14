娛圈單打：男神救得一時　難挽日劇頹風

隨着韓流崛起，日劇的風頭早被韓劇蓋過，最近難得有一部頗獲好評的日劇《First Love初戀》橫空出世，甫登陸Netflix即進佔不少地區的排行榜首位，香港也排在三甲之內，造成不小轟動。

毫無疑問，男女主角佐藤健和滿島光皆是型男索女、好戲之人，鏡頭拍攝唯美，配合90年代宇多田光經典歌《First Love》，不難勾起成長於這個世代的觀眾共鳴。隨着主題曲響起，觀眾也感動得起了一身雞皮疙瘩。

佐藤健受訪時頗有壯志，希望肩負起推廣日劇的使命，不讓韓劇專美，令日劇的影響力也能遍及全世界。其實，當韓劇還不如今天大行其道之際，日劇早就征服全亞洲，70年代的《前程錦繡》、《柔道龍虎榜》；80年代的《阿信的故事》、《偶像媽咪》……全部都是經典。到了90年代更是日劇全盛期，《東京愛的故事》、《同一屋簷下》、《魔女之條件》、《悠長假期》、《戀愛世紀》等不一而足，木村拓哉、福山雅治，至今仍是萬人迷。

三十年河東，三十年河西。日劇經過最輝煌的時期後沉寂下來，然後到韓劇興起，成就比日劇有過之而無不及，遠至美洲、歐洲、東亞、南亞都有市場。

韓星既為掘金也為推廣韓流，連印尼、菲律賓等東南亞國家也照跑。佐藤健希望推廣日劇到全世界，那便要問一問尊貴的日本明星，能夠做到跟韓星一樣面向全世界嗎？日本明星頂多愛到台灣做宣傳，從來不屑跑東南亞國家，他們認為有麝自然香，加上排外的民族性使然，局限了日劇的推廣和發展。