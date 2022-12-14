功夫茶：港府溫良恭儉讓　難怪谷歌睬都傻

香港運動員於海外嘅國際賽事中，一而再再而三發生主辦單位播國歌時出錯，港府早前曾要求Google（谷歌）於用戶搜尋中國國歌時，將《義勇軍進行曲》置頂卻遭拒絕，錯而不改，如此目中無人，囂張撒野，唔通恃住係美企就擁有特權？

呢，特首尋日回應有關事件，表示國歌代表國家嘅民族尊嚴和感情，係十分嚴肅和認真嘅事情，形容播放國歌係大是大非，亦係道德問題，政府將嚴肅跟進，會繼續去信Google交涉喎！佢又話，Google應尊重國歌嘅重要性，政府有要求該公司將中國國歌置頂，移除不正確嘅資料，技術上係可以做到，因為「賣廣告都可以置頂」，兒童色情刊物都可以移除，並認為任何負責任嘅機構都必須認真處理。嗱！之前保安局局長都對Google嘅拒絕表示匪夷所思，又指港人唔會接受，又稱Google早前表明會遵守歐盟法院指示，將明顯不準確嘅搜尋結果刪除，質疑是否「雙重標準」。

擺到明就係雙重標準喇！Google當港府係阿崩吹簫，嘥聲壞氣！Google一味推搪，詐傻扮懵，又話搜尋結果由演算法控制，明明一錯再錯，「演算」到錯漏百出都唔肯糾正，一味耍手兼擰頭，廢噏無謂，是可忍孰不可忍？此時此刻，港府就唔應該仲禮貌周周，仲溫良恭儉讓聖人上身「知書識禮」，三斤豬頭，得把嘴，谷歌梗係睬你都傻啦！阿哥，依家是否應來個「布衣之怒」揭竿而起呢？

認真可怒也！歐盟不久前裁定若用戶可以證明透過谷歌網上搜尋資料不準確，谷歌就須刪除有關結果。依家將港獨黑暴歌曲當國歌，明明錯到離罩，為何仲不刪除？又為何堅持傷害港人感情？更何況涉及民族尊嚴嘅國歌，接二連三播錯都唔肯從善如流將其改正？如此玩嘢，功夫茶真係要學明代名將袁崇煥講句：掉哪媽！頂硬上！Google之所以視本港法律如無物，不是無緣無故的，而係港府怯洋懼外，面對美企先自矮了一截，唔敢據理力爭、唔敢有法必依、唔敢頂硬上執法而被慣出來嘅！

正如有論者指出，Google動輒將港獨黑暴歌等同「國歌」置頂，顯然有誤導成分，甚至說是刻意侮辱港府和阿爺也不為過。將港獨黑暴歌等同「國歌」置頂，當成正確資訊示眾，根本就係人為有意搞錯！如此明剃港府眼眉，為咗維護民族尊嚴和感情，港府若只繼續寫信交涉，Google唔當你係無牙老虎就怪！阿哥，既然講到係關乎民族尊嚴和感情，豈能任人唾面自乾？喺香港就要遵守本地法律，冇人有特權！Google若一意孤行不刪除港獨黑暴歌，不把國歌《義勇軍進行曲》置頂，港府就要依法追究到底而不是一味放嘴炮！對付老虎，就要有武松嘅威風！