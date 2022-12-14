烏克蘭戰爭現在要看的是要求停戰和談的勢力強還是堅持打下去的勢力大。俄羅斯的立場很清楚，公投歸附的烏東四地和克里米亞半島是不會歸還給烏克蘭的了。普京也準備長期作戰，當前是看巴赫穆特地區的戰況發展如何。

俄烏雙方都有戰勝的可能和戰敗的風險，結局如何會決定俄羅斯與烏克蘭（包括其背後的美國與北約）將怎樣對和戰的取捨。現時沒法預知結果，因而和戰還是處於不穩定、不可知的階段。這場攻防戰的結果也不是可以在幾天或一個星期內結束。雙方都在增援，也即是都不願放棄。由於美俄都可以把更多的武器投入戰場，一時的進度會引來對比勢力的反覆，全世界只能坐等戰爭的演變。

不過，在戰場以外，還有一場沒有硝煙的戰爭，就是歐盟內部對和戰分歧的不同主張正在緊急角力。美國內部的既得利益精英，各為本身利益來爭取對和戰主動權的控制。俄羅斯閃電戰失敗，烏克蘭集北約之力的反攻也似失敗。雙方都似沒有必勝速勝的把握。戰爭一變長期化，消耗的規模不止地在擴張，對參戰的美歐和俄羅斯雙方，都會愈來愈感到負擔壓力。即使巴赫穆特區攻防戰有結果，但若不是一方大敗潰散，戰爭仍會輕易地延續，消耗還會在擴大。

首先是歐盟會承受不了，也日益認識到烏克蘭戰爭除了殺戮烏克蘭軍民外，最大的打擊是歐盟的經濟、社會與政治。就連愚蠢盲目親美的德國綠黨也不可能與民眾對抗，堅持烏戰到底。

與此同時，美國進入2024年總統選舉的政治角力，對建制的不同精英集團來說，總統選舉才是最大的利益，為了這個大利益烏克蘭可棄。美軍在阿富汗可以倉皇撤退，若烏克蘭形勢惡劣，對美國金融構成巨大威脅，烏克蘭也可以是另一個阿富汗、敍利亞。拋棄之後，仍能保存着美國政治的控制力，還可捲土重來。而在烏克蘭的破壞對俄羅斯、歐盟的打擊，對國際政經的衝擊，也已符合美國的意圖。如在此時再糾纏下去，美國應會擔心，鷸蚌相爭，中國與印度會是漁人得利。尤其是中國在沙特利雅得展示出的威勢，美國怎能不警惕呢？

事實上，美國行事是大戰略，這是世界霸權主義所要求，戰略最後是對或是錯，是另一回事。中國也不正是以大戰略來對抗嗎？