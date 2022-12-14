這幾天，台灣方面有3條不大不小的消息，一是台灣「外交部長」吳釗燮聲稱，大陸正在準備找新的藉口演練武力攻台，兩岸溝通在中共大會後大幅減少；吳聲稱，大陸不但加強對台灣的軍事威脅，還有經濟脅迫、網絡攻擊、認知和法律戰；過往台灣學者可以定期向大陸提交建議，再把大陸方面的想法轉告台方，現在已經沒有這種聯繫。

二是台灣當局正考慮擴大禁止「政府部門使用抖音」，出於「資訊安全憂慮」，台灣「立法院」、「司法院」、「考試院」、「監察院」也可能禁用。三是台灣「立法委員」陳玉珍已赴廈門，據稱要和相關單位溝通，大陸近日禁止台灣的秋刀魚等多項水產品，台灣啤酒、金門高粱酒、飲料等產品進口事宜。

對此，明明是台灣受不了，要求大陸「放其一馬」的事，台灣「經濟部長」王美花卻興師問罪，指摘「大陸註冊制度對台灣有特別歧視的待遇」，她還搬出世貿組織撐腰，聲稱世貿「本來就覺得大陸這個制度不合理」，「現在大陸發出暫停措施也非常突然」云云。這3條消息疊加在一起，可見台海局勢正進一步惡化，美國則挺台動作多多，對台海關係惡化推波助瀾，看熱鬧不嫌事大。

其實用不着吳釗燮煞有介事的聲稱，大陸加強武力攻台的軍事訓練，大陸未來也只會加強，這方面大陸也用不着找甚麼「新藉口」。當然，如果美國方面有甚麼眾議院議長之流倣效佩洛西竄訪台灣，大陸的軍演行動一定更會急驟升級。經過佩洛西竄台事件的教訓，台灣方面恐怕已害怕再有議長竄訪台灣，這只能給台灣帶來無窮的麻煩和恐懼。

大陸暫時拿美國議長沒辦法，還能拿台灣當局沒辦法嗎？佩洛西竄訪台灣、招致大陸向完成武力統一向前邁出一大步，大包圍實戰軍演常態化。與此同時，「困台」呼聲不絕，不能再讓台灣賺大陸錢向美國買軍火搞「台獨」之聲不絕，今次大陸禁進口之舉，正是發出「困台」信號。