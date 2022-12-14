世界貿易組織日前裁定，美國2018年以「國家安全」為由對鋼鋁產品加徵進口關稅違反世貿規則。對此，華盛頓再次耍流氓，不僅拒絕接受裁決，反而強烈譴責世貿，更語帶威脅地宣稱「凸顯世貿進行改革的必要性」。這種輸打贏要的嘴臉，將其霸道和傲慢的本質暴露無遺。

美國平時總喜歡講「基於規則的國際秩序」，其實最不守規則的就是它自己，尤其對於世貿規則，它從來都是合則用不合則棄。當世貿做出對美國有利的判決時，它當然拍手叫好；而當世貿做出對美國不利的判決時，它永遠拒絕接受，而且每次都威脅要「修理」世貿，特朗普時代甚至揚言要退出世貿。「我是流氓我怕誰」，這就是老美的邏輯。

最離譜的是，由於美國惡意阻撓，世貿仲裁法庭已癱瘓多時，至今未能恢復正常運作。仲裁法庭有7名大法官，4年一屆，可連任一次。隨着原有大法官任期屆滿，必須選出接任者，但不管選出來的是誰，美國都故意投反對票，以致遲遲無法確定人選，等於廢掉仲裁法庭武功。美國自恃霸權我行我素，根本不理其他世貿成員國的感受。

說到耍流氓，當然不止這些，美國制裁國際刑事法院的霸道行為最駭人聽聞。當年國際刑事法院決定調查美軍在阿富汗是否涉及觸犯戰爭罪行，包括虐待在押人員、侵犯個人尊嚴等。詎料調查還沒展開，即遭美國報復，除了國際刑事法院兩名高層受到制裁，其他調查人員亦遭恐嚇。時任美國國務卿蓬佩奧聲稱，國際刑事法院的調查「不合法地試圖令美國受其司法管轄」。但實際上，最喜歡以國內法律對別國實施長臂管轄的恰恰就是美國。

國際刑事法院尚且受到美國欺凌，何況是世貿這種無牙老虎，今次裁定美國敗訴，小心又遭報復或制裁。這並非杞人憂天，美國早就看世貿不順眼，多次要求改革，而它想要的改革只是出於一己私利，企圖將世貿變成私家樂園，以滿足其「美國優先」的霸權心態。對美國的所作所為，國際社會普遍不滿，卻大多敢怒不敢言，有些國家甚至助紂為虐，導致美國愈來愈肆無忌憚。當然，美國是當今世界唯一超級強國，擁有各種霸權，不管如何倒行逆施，都沒有任何國家或國際組織可以懲罰它。但不可不知，多行不義必自斃，美國終有一天自食其果。