首屆中國—阿拉伯國家峰會圓滿落幕，雙方簽訂合作「八大共同行動」，會後發表的《首屆中阿峰會利雅得宣言》宣布雙方共達成24點共識，一致同意全力構建「面向新時代的中阿命運共同體」。然而，會後發表的《中海峰會聯合聲明》並未有提及「油氣貿易人民幣結算」。不少黃營KOL由是沾沾自喜，認為人民幣計價一直都是中方一廂情願而已。

阿拉伯國家與中國愈走愈近是事實，與美國愈走愈遠也是不能否認，惟「油氣貿易人民幣結算」將直接衝擊石油美元體系，阿拉伯國家不欲因此開罪美國自是不足為奇。然而，不明刀明槍用人民幣計價，是否等於實際操作上不可以，不言自明。國家主席習近平曾向沙特阿拉伯提出，要充分利用上海石油天然氣交易中心平台，這個交易平台使用的便是人民幣，而且是用電子貨幣結算，人民幣國際化肯定不會停下來。

事實上，自二十大結束後，習近平便馬不停蹄展開大國新型外交，出席G20和APEC峰會後，隨即到訪沙特阿拉伯，謀的都是國家發展、國家經濟、國家利益，將中國影響力進一步增強。國家強大，最終受惠的是中國人民。

反觀美國為首的西方國家，謀的完全是政黨以至個人私利，政治傾軋不斷，再不然就是高舉人權大旗，動輒制裁這制裁那。俄烏戰爭便是西方與非西方的意識形態之爭，戰爭導致能源緊絀、通脹高企，苦果由烏克蘭以至歐洲人民承受，西方的領袖何曾真正關心過普羅市民的福祉？美國更不用多說，所謂民主輪替早就變質成兩黨相爭。最近的中期選舉便燒了167億美元，創史上新高，但人民生活有改善嗎？最近《紐約時報》鬧罷工，便是源於高通脹但薪金沒有增加。