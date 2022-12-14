早前，港鐵列車發生意外，兩個車卡幾乎脫開，光看新聞圖片，也會讓人覺得觸目驚心。筆者連忙追查，且看該列車是產自哪個國家，答案是南韓，此事隨即引起我浮想聯翩。是次意外的成因尚未清楚，是南韓製的列車，也不能就此斷定是南韓廠商的責任，孰是孰非，該交由政府部門作詳細查究，而本文要談的，卻是另一個話題。

既然說浮想聯翩，自然是任由思緒飛揚，筆者由是作了以下三個假設：第一，假如涉事的列車不是產自南韓，而是中國製造的，那會如何？第二，假如今天，以壹傳媒黎智英為首的「黃絲」媒體尚在，恰巧又碰上Made in China的列車，發生了幾乎脫卡的意外，這夥人將會如何炒作新聞？第三，假如從沒訂立《港區國安法》，黃絲愚民仍可以輕易地跟隨反動媒體起哄，這次脫卡事件再發酵下去，將會鬧出甚麼風波？

壹傳媒之類的黃絲族群，炒作方式近乎千篇一律，故上述的三個假設問題，答案也是彰彰明甚。假如真有中國製的列車發生意外，呵呵！一眾黃媒自然是得其所哉，他們也不會靜待調查報告出爐，不管有理沒理，先把事情鬧大再說。依照他們的搞事方程式，自然是無限上綱，說國產貨在香港，既謀財又想害命，斷不能再保留。黃媒的第一步，必然是要求港鐵馬上停駛所有國產列車，直至調查報告完成。若然港鐵不允，黃媒就會開展第二步，煽動暴民破壞仍在使用的國產列車。第三步，就會進而針對政府或公營部門採購的其他國產貨，甚至會發起反國貨行動，總之就要把香江弄得雞犬不寧。

幸好，如今黎智英已在獄中，香港也引入了國安法作為守護神，上述的可怕場面，只會在幻想中出現。