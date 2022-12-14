世界職業桌球總會日前對中國桌球壇新天王顏丙濤採取即時禁賽；中國桌球名將梁文博為首的6名球員，亦因涉打假波，而被中國桌球協會禁止參加所有國內賽事，足見桌球壇假波規模不小。上述懷疑造假事件，正好看出假波與能否躋身該項運動的世界前列，根本並無直接關係。

賽事造假有違體育精神，一經證實應處以懲罰，故即使顏丙濤是目前中國桌球壇的「二哥」，去年在桌球大師賽擊敗蘇格蘭名將希堅斯，以20歲之齡封王，成為繼奧蘇里雲後奪得大師賽冠軍的最年輕球手，也不應從寬帶過了事。當然，希堅斯2010年也曾被英媒揭發收錢打假波，是被罰停賽的過來人，無論入行多年的老鳥，抑或新冒起的小將，打假波就應以同等方式看待。

從桌球壇的假波事件回看中國足球壇，可以看出不少端倪。比方說日本、南韓足球隊近日在世界盃取得佳績，不少人又再反思中國足球為何沉疴難起，並將假波、黑哨等作為中國足球躋不進世界盃舞台的原因。這是知其一，不知其二。

2006年5月，意大利爆出「電話門」假波醜聞，祖雲達斯、AC米蘭、拉素等均牽涉其中，遭到降班、扣分等懲罰，即使多支頂級聯賽球隊被裁定參與造假，但該年的世界盃冠軍還不是照樣成了意大利的囊中物。假波究竟與能否躋進世界盃無關，不妨到維基百科「比賽造假」的條目看看，更會發現澳洲、南韓、日本足球聯賽均有被指造假的情況，它們的國家隊依然踢進了世界盃決賽周。

假波氾濫只能說是有個嗜賭父親，並不等於下一代便不能出人頭地。桌球枱在中國隨處可見，標準規格的草地足球場是否連小學生也可以輕易地必先利其器呢？中國足球要對症下藥，否則說甚麼也枉然。