港府提出未來5年建造3萬個簡約公屋單位，為此向立法會申請逾300億元撥款，社會最近將討論焦點放在簡約公屋造價是否太貴。毫無疑問，當局為緩解輪候公屋基層人士的居住困難，作出很大的努力，值得肯定，而立法會亦有責任監督政府運作，為公帑把關，議員提出相關質疑亦是盡自己的責任。筆者認為，公共政策除了要講成本效益，亦要講社會效益，雖然後者有時難以用數字衡量，但當局應該提出簡約公屋的關鍵績效指標（KPI）讓社會討論。

政府房策的長遠目標，應該是要幫助港人「告別劏房」，筆者服務九龍西超過15年，探訪過不少居於惡劣居所的街坊，對那些每日生活在狹小空間的家庭苦況，有着深切的體會，這亦是過去多年推動過渡性房屋政策的出發點。改善劏房問題，政府需以特殊方法處理，簡約公屋是一個很好的切入點。

現時全港有逾12.75萬戶家庭蝸居在不適切居所，相信簡約公屋可以幫到部分港人和家庭脫離劏房，改善他們的生活環境，但究竟可以幫到多少劏房戶，如何確保他們入住簡約公屋後最終不會再重回劏房，以及3萬個簡約公屋如何與兩萬個過渡性房屋互相配合，整體統籌，確保入住率發揮到最大的效益，市民都期望當局有更加清晰的解說，訂立有關KPI，朝着「告別劏房」的目標努力。

不要忘記，目前劏房居民中約有一半並沒有資格輪候公屋，當局應該在公屋政策之外，優化和推出更多措施，照顧這些居民的需要，包括安排不符公屋資格的劏房戶可申請入住過渡屋，就劏房租管條例、建築物條例、消防條例等加強執法，打擊違例劏房，讓更多劏房家庭毋須在廁所邊食飯，兒童不用在床上屈身做家課，切實紓緩他們的居住困難。