上周末，區域法院法官裁定壹傳媒黎智英和壹傳媒集團行政總監黃偉強欺詐政府的科技園公司罪成，分別判囚5年9個月和21個月，並罰黎200萬元，若逾期不交將加重囚刑，漢奸黎涉及的刑事罪行已審結定罪和未審或未審完的案件，罪惡纍纍，多不勝數，記也記不清。

但在漢奸黎眾多纏身的官司中，欺詐政府17年終於罪成判囚這一宗則特別令人注目及印象深刻，何解？因為此案充分暴露和證實《東方日報》率先揭發並鼓而攻之的名句：「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨。」和香港「試問今日是何家的天下？」

法官陳廣池指出，黎智英利用傳媒機構的「保護傘」行事，令科技園不敢巡查，甚至作假報告包庇。其實，真正的「保護傘」不是傳媒本身，而是特區政府相關部門及官員，「上樑不正」才「下樑歪」，尤其是陳官進一步指出「控罪橫跨17年，有多人參與，屬有組織、有預謀及年代久遠的欺詐行為」。原來，漢奸黎是香港橫跨朝野和3屆特區政府的特大詐騙犯，在「誰大誰惡誰正確」下，科技園怕事不出奇，奇的是律政司、ICAC、稅務局、工商及財庫局等決策局的官員全部「發雞盲」，為何一路縱奸護惡的層層高官迄今一個都未被繩之以法？這就可以解釋，為甚麼漢奸黎「佔中」案和4,300萬元的政治黑金賄賂案等竟然可不了了之。

雖然漢奸黎罪成被送入牢籠，是此宗欺詐罪行的末節，但不能說保護傘問題已解決，「佔中」案尚有700多人未審訊、4,300萬元政治黑金案未覆查、前律政司司長鄭若驊突然的奇異停控等等問題，說明究竟政府中還有多少或明或暗的保護傘？到底何時才能徹底清除？就天曉得了！