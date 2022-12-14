香港儼然淪落為「悲情城市」，日前慈雲山慈樂邨揭發倫常兇殺案，一對七旬夫婦懷疑不堪照顧壓力，用鐵錘扑斃47歲女兒。警方交代案情指死者生前患有5年以上長期疾病，行動不便需父母照顧，照顧者壓力係調查方向之一。今年已至少發生13宗倫常慘劇，當中涉及懷疑父母殺子、兄弟弒殺等情況，引起社會廣泛討論及關注。

香港人口老化，據統計，本港約有30多萬傷殘人士，約110萬長者需要家人照顧。可以預見，要是佢哋領取嘅傷殘津貼不足以應付基本生活開支，面對經濟壓力，又要長期照顧傷殘家人嘅起居飲食，冇時間休息，更遑論有正常社交活動，在身心俱疲之下，一有小小「諗唔開」，好容易就壓力爆煲而做出「傻事」！加上疫慌近3年，社區有些支援長者嘅中心又停運，說不定係壓倒駱駝嘅最後一根稻草！

《施政報告》雖然提出由2023年起，會把關愛基金下4項經濟援助計劃恒常化，並建立一站式照顧者資訊網站等，惟多名議員日前喺立法會福利事務委員會上，關注照顧者津貼僅一萬人受惠，亦無針對照顧者嘅法律措施，批評屬蠻荒時代！議員狠批政府漠視及不尊重照顧者，令相關悲劇不斷重演，認為零散嘅派錢政策有如「灑胡椒粉落海」，毫無作用。當局對久病人士嘅照顧關注不足，惟官僚一味推搪，又話現時「有技術問題需要處理」，明白「照顧者有時很少會接觸暫託服務等資訊」，咁明顯係宣傳不足，悲劇接二連三發生後，先話要設立關愛隊去搵出社區隱藏個案云云！阿哥，不能解決實際問題，就係形式主義，就係表裏不一，不做實事，點解民之憂？點執政為民？一個悲情城市任你有三寸不爛之舌，也說不好香港故事！