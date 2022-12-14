無論在內地還是國際上，建設數字經濟都是大勢所趨。去年4月，廣東省的十四五規劃文件便提到要推進「數字灣區」的建設，建立粵港澳三地跨境大數據中心。香港在創新科技方面享有優勢是眾所周知的事實，積極投入數字灣區建設是具前瞻性的做法，必定能讓我們的創新科技優勢得到更充分的發揮。否則，如果我們沒有參與這項建設，就會看着大灣區騰飛而淪為「港燦」。

要點一：數字經濟好處眾多。日常生活日漸數字化，經濟當然也不會例外。數字經濟是以互聯網和大數據為基礎，把傳統經濟活動、產品和服務轉向數碼化、以電子方式運作的經濟模式。在這種模式下，企業通過使用新技術來把營運自動化，從而提高生產力。他們更可以通過互聯網探索新市場和接觸新客戶，更可以藉着新科技改進他們的產品和服務，繼而提高企業在市場上的競爭力。他們可以用更低廉的價格為顧客提供優質的產品和服務，而從民眾的角度來看，身邊的產品變得更符合需求和廉價，自然就代表着生活水平的提升。

要點二：內地視之為未來發展的棟樑。內地非常注重對數字經濟的建設，這一點從國家主席習近平的二十大報告便可看到。習主席強調要「促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，不斷做強做優做大我國數字經濟」。過去10年，數字經濟成為內地經濟發展中最活躍且增長速度最快的範疇。從2012年到去年，內地的數字經濟規模從11萬億元大幅增長到超過45萬億元，佔國內生產總值的比重從22%飆升到接近40%，成為整個經濟系統的主要支撐點。

數字經濟是世界發展的大趨勢，而目前美國在全球數字經濟領域仍處於領導地位。但筆者認為內地在數字經濟方面走勢強勁，正逐步趕上美國。過去10年，我們目睹內地傳統產業數字化轉型的速度加快，大數據、雲計算、人工智能等新一代訊息技術跟製造業加速融合。到今年年中，工業互聯網的應用已覆蓋到45個國民經濟大類上，「5G+工業互聯網」的建設項目超過3,000個，叫人刮目相看。

要點三：打造世界級灣區。跟內地其他地區相比，粵港澳大灣區、數字經濟領域享有優勢，這從移動支付、區塊鏈、大數據、人工智能及數字貨幣應用等方面都能看到。而數字灣區的倡議，就是要善用數字經濟和大灣區人流、物流、資訊流、技術流、資金流和商流的優勢，以三藩市灣區、紐約灣區、東京灣區、大倫敦城市群為目標，把粵港澳大灣區打造成世界一流的灣區。

香港本來就是大灣區的一部分，在創新科技方面也享有優勢。參與數字灣區計劃除了可以幫助本港傳統行業降低成本之外，更可以為他們提升效益和競爭力，對我們未來的發展起着異常重要的作用。