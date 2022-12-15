世界視線：科索沃危機再起　塞爾維亞又危矣

23年之後，科索沃又出現戰爭的風險。

23年前是北約對塞爾維亞狂轟濫炸，包括炸掉中國的大使館，迫使塞爾維亞政府接納科索沃的分離，北約派軍隊駐紮科索沃。2008年，在北約支持下，科索沃單方面宣布獨立，全球只有美國為首的一半國家承認。塞爾維亞與俄羅斯關係密切，有長期天然氣供應協議，但亦申請加入歐盟，與中國則是全面戰略夥伴關係，繼承中國與南斯拉夫的傳統合作。

科索沃的危機與獨立根源在於種族與宗教分歧。科索沃有頗多的阿爾巴尼亞族裔，信奉伊斯蘭教；塞爾維亞則信奉東正教。歷史上，巴爾幹半島曾由伊斯蘭教的鄂圖曼帝國統治，是多元文化、宗教與種族的帝國。19世紀歐洲列強、俄羅斯與英、法都着眼把勢力伸延至巴爾幹，大國角力之下，促使巴爾幹諸國謀求獨立，主要訴諸民族主義與宗教分歧，引發歷史上的大阿爾巴尼亞、大克羅地亞等在現代恢復的主張與運動，背後實際上是英法與俄羅斯爭奪巴爾幹歐亞交接部的控制，也還有新統一的德國南下的企圖。

民族主義、宗教分歧在帝國時代相安無事，帝國分裂後才形成似是不可解決的矛盾。二次大戰後成立南斯拉夫，用社會主義的聯邦制統一巴爾幹西中兩部的國家，在蘇聯與北約之間成功獨立與發展。在南斯拉夫的框架內，各族各個宗教和平共存，也共同建設，把市場與社會主義有機結合，啟發出匈牙利、捷克有別於蘇聯的社會主義改革。二次大戰至1990年，南斯拉夫並沒有大的宗教、種族衝突。

科索沃以及波黑的宗教、種族戰爭的出現，是在蘇聯瓦解的同時，也主要為瓦解同屬社會主義的南斯拉夫聯邦。一夜之間，幾十年友好共存的各族裔出現生死鬥爭，甚至是有種族滅絕的色彩。二次大戰前的新舊納粹主義勢力復興，假民族主義之名肆虐。美國與歐盟的干預，是力壓代表南斯拉夫聯邦的塞爾維亞，支持聯邦中各共和國獨立，也進一步把塞爾維亞分解。

南斯拉夫解體之後，歐盟與北約東擴，收編富裕的斯洛文尼亞與克羅地亞，封鎖塞爾維亞出海口的黑山，總的方向是把前南斯拉夫與東歐一起完全收納，而在這個過程裏，最大的阻力是堅持南斯拉夫精神的塞爾維亞，科索沃應是打擊塞爾維亞的最有力攻擊點。

研究所所長 陳文鴻