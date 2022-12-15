產評：全球能源大變天　中美勢爭話語權

傳統能源發展至今，正面臨地球資源虛耗及極端氣候的問題。能源業既要設法提高能源使用效率、降低傳統能源的消耗量，亦要積極發展替代或新能源，確保可持續發展，更要應對全球原油需求端向東移的轉變。正正由於世界能源發展處於轉型期，支持着美國金融霸權的「石油美元」（Petro-dollar）體系亦受挑戰。在這場能源博弈中，中、美一個要爭取合理的國際話語權，一個則誓要保住世界霸權，兩強相爭勢必為全球經濟帶來巨大衝擊。

隨着世界經濟工業化與現代化，能源產業的地位可謂舉足輕重。各地人口與經濟規模不斷擴張，對能源的需求有增無減，過度開採造成的環境問題日積月累，結果換來氣候變遷，資源短缺等一連串的問題，天災頻仍，迫使各國面對現實，研究和落實能源改革，首要是減少化石燃料應用，增加潔淨能源的比例。

基本上，過去10年，環顧全球工業，汽車業是最先改變能源應用的產業，包括電動等新能源汽車。過去由歐、美、日主導的全球汽車市場，如今中國已躋身前列之中。中國無論是市場需求、技術研發，以及電池材料供應等的全產業鏈，均具有競爭優勢，這是能源轉型下，大國利益洗牌的其中一個重要範疇。

除了工業外，金融業亦受影響。事緣過去石油美元體系主宰全球經濟，也成就美國金融霸權，故石油利益就成了美國全球戰略的重要部分，過去美國積極介入中東政局，與石油利益建立牢固關係，惟近年已產生變化。

在供應端，過去美國進口中東石油，可如今美國能源業技術發展一日千里，頁岩油技術讓美國成為石油淨出口國，實現能源供應自給自足，同時也變成中東產油國的競爭對手。今年以來發生的俄烏戰爭中，歐洲被俄國切斷油氣，結果美國大做歐洲油氣生意，能源業賺個滿堂紅，就是一例；同時間，美軍撤出阿富汗，也叫中東諸國得好自為之。

再看需求端，如今中國作為全球第二大經濟體，與美國的競爭距離拉近，中國成為全球最大的貿易、製造和消費國，是全球原油需求大國，也自然成為中東產油國爭取的大客，而在中美博弈之下，中東產油國將無可避免要在中美之間重新找到立足的平衡點。

在最新中國與沙特阿拉伯的高層交流中，雙方研究油氣貿易人民幣結算相關的消息，必然觸動到美霸的神經。事實上，在中東諸國眼中，研納非美元貨幣能源交易結算，非但出於長遠需求面的考慮，亦出自俄烏戰爭中，俄國備受西方制裁之苦，如今美國變成中東能源業的競爭者，再看這些年美國瘋狂印鈔，中東諸國亦不得不正視能源業「去美元化」的需要。

對中國而言，美元霸權固然不可能一夜倒下，中國金融體系仍未全面開放，也意味構建石油人民幣資本循環的路途遙遠，但出於自身經濟的發展需求，得充分發揮需求優勢，加大對全球能源業的影響力，爭取合理的國際話語權，為人民幣國際化創造有利條件，打好這場中美經濟戰！