正論：輸入外勞非猛獸　豈止院舍缺人手

特首李家超首份《施政報告》為安老及殘疾院舍輸入外勞開綠燈，行政長官會同行政會議昨日通過特別計劃，精簡程序及更具彈性輸入護理員，配額上限為7,000人，冀明年第二季推出。過去礙於勞工團體壓力，輸入外勞往往被視為洪水猛獸，難得今次政府頂住壓力邁開一步，做法值得肯定，惟人手荒豈止出現在院舍，建造業、醫護界皆然，引入外援已是刻不容緩。

安老及殘疾院舍長年人手不足，勞福局預計未來3年院舍業界需要額外4,500名護理員，且新建院舍及買位計劃增購宿位將陸續投入服務，計及行業擴充及現職人手自然流失因素，故額外輸入3,000名護理員，令輸入配額上調至7,000人。私營及自負盈虧院舍，每請一名全職本地人即可輸入一名外勞；津助及合約院舍則每請兩名全職本地人即可輸入一名外勞，計劃可謂平衡與保障了本地勞工權益。

當然，每次提到輸入外勞，勞工團體勢必大力反對，有議員直斥此舉會造成惡性循環，除了令本地從業員生計受衝擊外，院舍服務水平亦無從改善。然而事實是否如此呢？誰都無法否認，護理行業是不受歡迎的行業，尤其安老及殘疾院舍的護理員工作量大，處理「髒活」也是最辛苦，以致一直無法吸引年輕人入行。人手不足之下，服務質素隨之下降，屢有虐老、虐童慘劇發生，豈是無因。既然本地難以聘請足夠人手，向外求便是沒有辦法之中的辦法，最怕是出手不高，薪酬不吸引，連內地護理員也不欲來港工作而已。

事實上，人手不足豈止限於各類院舍，公立醫院的病房護理員一樣嚴重不足，早前有調查顯示，97%公院前線支援人員疫情期間工作量增加，89%認為所屬部門出現人手不足問題，43%曾考慮辭職。有受訪者直指高峰期一間病房有逾70個病人，一人要負責整個病房的清潔工作，「做到喊」已成常態。既然安老及殘疾院舍可以輸入外勞，為何醫管局不能呢？更不必說，公院醫生及護士流失嚴重，2021/22年度醫管局的醫生及護士總離職人數共3,338人。立法會好不容易於去年10月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，但至今獲批來港的海外醫生寥寥無幾。醫護界好應該面對現實，打開方便之門，引入更多符合條件的海外醫生，為病人謀福祉。

另一缺乏人手的重災區是建造業。正因為鮮有新血入行，一旦多項基建同時上馬，人手不足便大面積地呈現，業界只能加薪留人，例如泥水工今年加薪12.5%至日薪1,800元，天花間隔工加12%日薪至1,400元等。人手薪酬急升，建造成本自然大增，樓價愈來愈貴，其中一個原因正在於此。

說到底，香港是個高度倚賴金融服務業的城市，某些技術工種缺乏人手不足為奇，向外求更非搶本地人飯碗，而是填補本地不足罷了。這在世界各地先進城市都很常見，政府理應擇善固執，業界亦無謂大驚小怪。