功夫茶：滲水辦做事散漫　小市民安居艱難

寒冷天氣警告，冷風滲着細雨，有水，果然凍入心。今日就同大家講吓「水」嘅問題，各位，阮囊羞澀，冇水，在香港居不易！之但係居住嘅樓宇滲水，即使唔係滲漏到水簾洞咁嘩嘩聲，一滴二滴三滴係咁滴滴滴，都真係煩到人心緒不寧！

呢嗱！咪以為舊區樓宇失修先會有嚴重滲水問題，其實新樓甚至豪宅，周不時因結構問題都會滲水；豪宅執漏有發展商跟進，為咗字號信譽，一般不敢怠慢；之不過，一般樓宇投訴滲水，動輒投訴一年半載，甚至數年都不得其果，令市民既困擾又無奈！

尋日有議員喺立法會大會提出口頭質詢，指個別滲水情況，例如冷凝水嘅投訴，會被滲水辦以不會構成公眾衞生滋擾問題為由，判定不獲進一步跟進；議員要求局方提供相關數據及會否有其他方法處理此類滲水問題，惟局方指冇獨立統計數據，而地區事項統籌工作組會研究滲水事項，預計會喺明年年中公布結果喎！

乜叫做「冷凝水」？簡單來講，係因為空氣中嘅水分遇冷形成，其中涉及多項環境因素，好似空氣濕度、環境溫度、空氣對流、冷氣溫度和出風位置等。夏天時呢類投訴特別多，通常指下層單位長時間開啟冷氣機時，上層單位地板溫度會下降至低於室內氣溫，導致出現水珠凝結現象；部分單位地板因而發霉變形，甚至有年長街坊滑倒受傷。呢類投訴向來都多，而滲水辦竟然話「不會構成公眾衞生滋擾」就當乜事都冇發生過不再跟進，完全不以民情為鏡，認真豈有此理！政府話民生無小事，原來係呃人！

呢，發展局局長回應指過去5年，每年接獲嘅滲水舉報數字，介乎3.4萬至4.4萬多宗，不予進一步調查嘅個案介乎1.38萬至2.1萬多宗。佢指滲水辦處理可循簡易程序處理嘅妨擾事項包括排水渠、衞生設施、糞渠等狀況構成嘅妨擾，滲水辦喺收到投訴後會確認滲水源頭，如果源頭屬於上述妨擾事項，就會發出妨擾事故通知，其餘個案轉介有關部門跟進。喂！所謂「轉介」有關部門跟進，明顯係將個波大腳踢去唔知邊一度，大玩側側膊、唔多覺啫！個波一踢出去，就「好好好，睇唔到」，咁嘅部門又點「執政為民」？又點可以為小市民解憂？

有議員表示對官員嘅回應「深感失望」，指政府對冷凝水個案完全唔理。咁又係，唔係爆屎渠臭通天，幾滴冷凝水關人忍事咩！有議員就話，香港2046年將有約33萬幢70年樓齡嘅舊樓宇，局方回應滲水辦處理嘅個案不足投訴一半，而屋宇署要有明顯結構問題才會介入，批評局方「力度不足、唔夠着緊」！政府靠把嘴為市民謀幸福，而市民真係有難，活在危樓等春曉，睇怕都係如阿崩咬狗虱，唔死有排慌咯！