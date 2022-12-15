歷史是由人來解釋，也便是受到涉及的人的價值觀與利益所影響，沒有絕對客觀的公正。公義是多數人接受的原則，不代表真理，因為從來都沒有絕對的真理。只有宗教才相信絕對真理，但這個絕對是依靠信仰，不是理性邏輯思維與證據。

一個例子是第一次世界大戰的源起。1914年波斯尼亞塞爾維亞族青年普林西普刺殺了奧匈帝國的皇位承繼人奧地利大公夫婦，刺殺引發奧匈帝國對新從鄂圖曼帝國獨立的塞爾維亞攻擊，從而牽引出歐洲大戰和世界大戰。普林西普是波斯尼亞革命青年組織成員，致力於巴爾幹獨立和發展為斯拉夫民族的南部聯盟，反對鄂圖曼帝國及奧匈帝國對巴爾幹的佔領與統治，他被奧匈帝國視為恐怖主義分子，但被塞爾維亞及斯拉夫民族組織捧為民族英雄。

但二次大戰開始，納粹德國和克羅地亞的法西斯主義卻承襲奧匈帝國的立場，把他看作是罪犯、恐怖主義分子和左翼無政府主義者。中歐和巴爾幹的法西斯主義者，基本上站在帝國立場，否定巴爾幹的斯拉夫民族革命起義，否定南部斯拉夫民族在巴爾幹的團結、聯盟與統一。不過，在二次大戰與法西斯主義作戰的南斯拉夫共黨，卻高舉普林西普為從帝國統治解放出來的自由戰士，為工人和被壓迫者而戰，他的毀譽兩極化。

南斯拉夫不僅是佔多數的塞爾維亞族，也包括其他斯拉夫南方各族，克羅地亞、斯洛文尼亞、波斯尼亞等。它代表的不僅是塞族，而是各族對抗外來帝國統治。南斯拉夫聯邦底下，各族雜居，各個共和國都有獨立的自主權，卻幾十年團結一致，在冷戰東西方夾縫中發展興旺，普林西普便成為南斯拉夫的英雄，不是塞族英雄。可是，1990年後，南斯拉夫解體，克羅地亞、斯洛文尼亞的獨立使原來當地的法西斯主義得以復甦，其後波斯尼亞波族與塞族衝突，科索沃阿爾巴尼亞族與塞族之爭，二者都以北約介入、塞爾維亞被炸告終，後者殘存，變成沒有出海口的小國，也求助於歐盟。

政治的轉變，使歷史被改寫，沒有南斯拉夫，普林西普便被塑造為狂熱者、恐怖主義分子，被巴爾幹大多數國家以至歐盟及西方否定。一次大戰乃至二次大戰的歷史也重新改寫，南斯拉夫解體以來成長的年輕人，只被教育當權者的歷史，另一方的歷史便被湮沒。歷史便是這樣！