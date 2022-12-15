由於「人大釋法」未定日期，本來在香港司法機構網頁上顯示會在本月14日開審的黎智英國安案件，香港高等法院決定改為明年9月25日，預計需時40天，比原本預計的長近倍時間。這樁案件開審時間調整的最大原因，是香港這邊要等「人大釋法」結果。

較早時輿情和建制中人多預計，「人大」會配合特區政府的「提請」要求「特事特辦」，盡快在本月底召開的人大常委會上完成相關工作。過往「人大釋法」就出現過這種「趕工」情況，然而今次不同，本月27日、30日的人大委員會會議，並未將這項工作列入議程，這顯示「人大釋法」不能再被香港這邊牽着鼻子走。

這次黎智英聘「洋大狀」介入國安案件的官司，律政司和法院系統反覆博弈，最後終審法院一錘定音駁回上訴。明眼人和中央都看得清楚，律政司在程序上和理據上都有錯漏，導致連連敗北，最後沒轍了，就把這單其實未必會輸的官司甩手給中央、甩手給「人大釋法」，給中央添煩添亂，再次顯示「港人治港」之無能。最新民調顯示律政司司長民望跌幅最大，在三司中墊底，說明問題。

高院的決定表明，黎智英國安案件還是要在香港審，「人大釋法」的作用只是阻止洋律師介入國安案件，讓黎智英及其他國安案只能聘本地律師。此如特區政府所說，今次「人大釋法」，只是為了解決「技術性問題」。國家最高立法機構為特區政府解決「技術性問題」，這是不是太有點那個了？箇中會有甚麼變數？有沒有更好的方法解決這個「技術性」的問題？

黎智英案件是《港區國安法》要處理的首宗大案，影響深遠，經黎智英、洋律師、律政司、法院這麼一折騰，其複雜性更加複雜，更需要按照《港區國安法》的規定移交內地國家司法機構審理，其長遠正面作用、法理發展、案例創成作用至關重要，意義重大，這樣的事情怎能不做？