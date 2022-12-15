俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫日前慨嘆，蘇聯解體30年之後，俄羅斯仍未成為大歐洲整體的一部分，在歐洲這座大廈中，沒有俄羅斯的房間，我們一直被拒之門外。現在我們自己終於明白了，曾經的期盼和憧憬都是虛幻的，現在要徹底拋棄這個幻想。

這可以說是遲來的醒悟，也可以說是哀莫大於心死。俄羅斯一直希望融入歐洲大家庭，並曾多次申請加入歐盟，可惜熱臉孔貼上冷屁股，歐盟始終不願為俄羅斯打開大門。究其原因，除了雙方的歷史恩怨，大歐洲始終將俄羅斯視為另類，而美國從中作梗也不無關係。

雖然美國與俄羅斯沒有歷史恩怨，也沒有領土糾紛，但彼此存在意識形態的差異，作為長期的戰略競爭對手，即使冷戰結束，也無法化解深層次矛盾。畢竟前蘇聯曾令美國吃盡苦頭，而俄羅斯又繼承了前蘇聯的強大軍力和核武庫，加上戰鬥民族的彪悍，令美國不得不畏懼三分。所以，美國壓根兒不希望歐盟與俄羅斯走得太近，一直在挑撥離間，煽風點火，終於引發俄烏戰爭，將整個歐洲拖入深淵。

其實在爆發戰爭前，俄羅斯與歐盟的關係並不算太差，在經貿方面俄國更是長期倚重歐盟，大部分能源輸往德、法等。直至戰爭爆發後，俄羅斯與西方的關係徹底破裂，融入歐洲的希望徹底幻滅，剩下的唯一選擇就是擁抱東方尤其是中國。也幸好有中國、印度這些東方夥伴，俄羅斯才不至於走投無路。今年中俄貿易增長超過三成，而且升勢未已，中方需要俄方的能源和糧食，俄方則需要中方的工業和科技產品，雙方各取所需，互惠互利，將全面戰略協作夥伴關係提升至另一台階。

美國製造烏克蘭危機，無疑綁架了歐洲，孤立俄羅斯，但同時將俄羅斯進一步推向中國，使兩個東方大國的關係更加牢固，不是同盟，勝似同盟。在俄烏戰爭中，美國到底是得是失，恐怕很難說。目前美國看似大贏家，長遠來說卻未必，中俄愈走愈近，必將改變世界格局，美國還能維持全球霸權嗎？再說，歐盟也不會甘心長期被美國綁架，必會尋求戰略自主，即使不與美國分道揚鑣，起碼也有自己的主見，不會再言聽計從。總而言之，這場戰爭不僅改變俄烏兩國的命運，而且為整個歐洲乃至全球帶來深刻變化，誰能笑到最後，目前言之尚早。