內地防疫政策急轉彎，繼公布「新十條」後，昨日又表示不再公布無症狀感染者的確診數字。內地拆牆鬆綁，一為順應民意，二為社會復常做準備。連過去3年都強調必須清零、防疫全世界最嚴的國家，也可以做到這個地步，對比香港在復常方面龜行蝸步，一國之下的特區顯得特別窩囊。

儘管「安心出行」及黃碼安排取消，但醫衞局局長予市民的觀感是心不甘、情不願，直到昨日仍在堅持放寬防疫措施不代表疫情過去，強調堅決不會將「安心出行」從手機程式下架，呼籲市民繼續使用；即使疫苗接種率已超過九成，局長依然拿「一長一幼」說事，聲言「疫苗通行證」並非敵人，病毒才是敵人云云。

市民聽在耳裏，疑在心中，當內地都取消「落地檢」，不再對跨地區出入人員檢查健康碼、核酸檢測陰性證明等，為何港府偏要死攬「安心出行」、「疫苗通行證」，然後又將市民反對無了期使用疫苗通行證限制人身自由，轉移說成市民將通行證當成敵人？

當疫情危急之際，港府實施種種緊急手段防疫，市民沒有異議。但當疫情已經趨緩，全世界絕大部分國家及地區早已復常，香港卻仍在嚴防死守，沒完沒了，叫市民怎麼可能甘之如飴？新加坡就是一個好例子，當地第3季國內生產總值按年增長4.1%，香港卻是收縮4.5%，此長彼消，絕對跟星洲早就放寬防疫有直接關係。再說，通行證只是死物，市民從來沒有視之為敵人，市民只想執政的官員懂得因時制宜，挽救經濟。抗疫已經抗了3年，還要抗多久？可否不要為了無謂的面子而死撐？如果中央做甚麼事都只顧面子，防疫政策不可能急轉彎，這還不值得港官學習嗎？