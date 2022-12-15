2019年香港爆發反修例風波，不少「黃絲」輿論領袖肆意煽動，種下罪障無數，待中央頒下《港區國安法》之後，這批人惟有出走，其中不少就選擇到台灣落腳。如今反修例風波已經完結近兩年，一位知名的黃絲KOL說，當日跟他一同投奔台灣的香港朋友，10個之中已經走掉7個。原來寶島對於香港人來說，未必真有甚麼可寶之處。

很多香港人在台灣待不下去，一方面是因為當地政府對港人不友善，往往刻意刁難；另一方面，是因為台灣號稱是亞洲民主的燈塔，以推行一人一票的全面普選為榮，然而卻名不副實，當地的政治選舉光怪陸離，並非一般香港人習慣的那一套。

以台灣剛完成的「九合一」地方選舉為例，開票後的結果，讓不少移台的黃絲KOL傻了眼。台灣選民的品味頗特別，不少成功當選的地方議會議員，竟然是黑社會分子，很多人所犯的還不是普通罪行。在新當選的尊貴議員之中，有人是1996年台灣的十大槍擊犯之一；也有議員過去曾經用西瓜刀殺人未遂。統計今屆「九合一」選舉的當選者，其中約有15%的人曾有案底，就連台北市長柯文哲也說，整個台灣北部地方議會的議長，都是黑道中人。

香港立法會、區議會的議員，背景大都是乾乾淨淨，你不可能想像，一個曾經拿槍、拿刀意圖殺人者，最後會被選進莊嚴的議事堂去。台灣的政治根本不是香港人那杯茶，寶島的議事堂，其實更像是《水滸傳》中的聚義堂，內裏的英雄好漢，都以雙手沾血為榮。

作為一個台灣小市民，若然有事向議員求助，可能出來接待你的，就是黑旋風李逵或者花和尚魯智深。呵呵！這樣的場面，你叫香港人如何適應得來。