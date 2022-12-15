網絡搜尋器Google（谷歌）拒絕應港府要求，將正確國歌置頂，並以「演算法」來搪塞，繼續肆無忌憚地將黑暴歌當成「Hong Kong anthem」的搜尋結果呈送給用家，以訛傳訛，不知悔改。惟港官一味搬出情感、道德之說，難道以為谷歌會很在意閣下的感受嗎？連如何直擊要害也不知，試問在這場鬧劇中豈會不處於下風。

港官最惹笑的莫過於說出「賣廣告都可以置頂」，若人家回敬你一個廣告部電話號碼，並說已吩咐將給予閣下廣告優惠，你豈非氣炸了肺？港官這邊廂說國歌是大是大非的問題，那邊廂又扯到廣告混為一談，可謂辯才奇劣。與谷歌這種門高狗大的美國科技巨企交手，只需集中點出一個事實：谷歌將黑暴歌當成中國國歌，這是連基本事實也搞錯，作為網絡搜尋器竟然出現這等張冠李戴的情況，而在接獲錯誤報告後，還推說因為「演算法」而無法修正，這種情況能不令用家憂心嗎？事件會不會只是冰山一角？會否存在更多類似的潛在嚴重錯誤，導致用家在使用時或因此而蒙受不必要的損失呢？

尤其美國皮尤研究中心早前公布民調顯示，逾七成的北美、歐洲與亞太受訪民眾認為，網絡虛假訊息已經成為當今世界的重大威脅之一，如果網絡搜尋器竟然是在線傳播虛假訊息的一大推手，試問面子該放哪裏？就讓谷歌及其用家自行思考企業形象是否不值一顧，總勝過要人家為港官說的民族尊嚴和感情受損而感到強烈的過意不去，來得更直擊要害，對不對？

谷歌早前才遵守歐洲法院的規定，移除不正確的搜尋結果，這已說明演算法之上尚有人為操作。既然屢勸不聽，那就立即嚴查任何可能構成或導致國安罪行的電子訊息，公事公辦，而非繼續去信嘥口水。