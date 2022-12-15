繼內地放寬防疫措施後，香港在聯防聯控下亦進一步放寬防疫措施。特首李家超宣布，昨日起市民毋須再掃「安心出行」，僅保留「紅碼」和「藍碼」，惟進出食肆仍需要「疫苗通行證」。抵港人士落機當日，只要核酸檢測陰性，即可進出食肆、酒吧、博物館等不同類型場所，解決「團進團出」安排下「開飯難」的問題，本港飲食、旅遊等行業亦可望受惠，顯示政府一步步復常、重新聯通世界的決心。

內地宣布「二十條」、「新十條」後，市民均期望與內地早日通關。李家超表示，特區政府非常積極推動兩地免檢疫通關，內地有關部門亦非常重視，但要按實際情況逐步推進；任何優化措施，兩地政府都會積極考慮。

政府願意拆牆鬆綁是抗疫里程碑，惟倣效內地取消「落地檢」的同時，卻仍保留疫苗通行證，加上入境者仍要進行兩次核酸檢測及5次快測，旅客倘不幸檢測確診，需在酒店隔離最少5日，仍會令內地及海外旅客卻步，亦令國際大都會的香港「半天吊」。其實，目前輸入個案佔入境人次的比例不足4%，政府可以考慮進一步放寬措施，例如讓入境者核酸檢測減至一次。而本港的航空公司亦需增加航班數量作出配合，才能「吸客」。

持續近3年的抗疫政策已邁向新階段，有專家最近提出取消學校每日快測、強檢公告、疫苗通行證等放寬措施的建議，政府應按數據分析風險，盡快作出決定。通關在望，港府亦應預視通關可能出現的問題及早未雨綢繆，同時繼續籌備促進文體旅和消費的大型活動，乘勢吸引內地及海外遊客、商務人士來港，發揮香港作為國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區的角色。