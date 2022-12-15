漢奸黎智英經營的壹傳媒集團，違反租用科技園合約，容許其屬下的力高公司違約使用將軍澳工業邨地段，逃稅兼呃政府錢17年，其性質純屬經濟犯罪及欺詐政府的科技園。一朝東窗事發，被繩之以法，重囚5年9個月，罪有應得，沒半點涉及政治成分，更與言論和新聞出版自由沒有半點關係。

可是，法庭宣判後，美國國務院發言人竟急不及待出惡言，代表美國政府譴責上述案件判決不公，「刑罰不公義和不公平」。如此公然粗暴干涉中國內政，誣衊和打壓香港獨立司法審判，為其在港漢奸頭馬叫屈，真開世人對雙重標準和霸權主義的眼界。對此，特區政府和中央政府外交部駐港特派員公署隨即表示強烈不滿和反駁。其實，美國已不經意暴露為漢奸黎擬好走狗下場劇本。

最近有報道指，漢奸黎曾對探監人說美國佬嘈嘈閉，令其衰多幾錢重。對這一傳言的真偽無從考證，但平情而論，漢奸黎可能已察覺他的利用價值已到頭，下一步的劇情發展，已有美製既定劇本。

美國最具戰爭經驗，建國近250年，除了16年沒打仗，其餘200多年都是戰爭，既有內戰也有外戰，既有流血也有不流血，既有熱戰也有冷戰，既有用武也有不用武。因此一個「為美國而戰」的漢奸還有多少日子已屈指可數，劇本早已寫好。

美國老闆是不會做蝕本生意的，為漢奸黎擬好的下場劇本，從5方面盡用其剩餘價值：一、「撐黎」穩細作軍心，為其重返亞太服務；二、「捧黎」好物色栽培接棒人；三、「護黎」表示效忠美國定有保護傘；四、「救黎」顯美國義氣，是民主自由的守護神，遂推銷其「為美國而戰」的價值；五、「獎黎」乜獎物獎狗牌，在國際雜誌為走狗樹碑立傳。