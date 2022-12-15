在本報和社會輿論嘅鞭策下，反應慢幾拍嘅特區政府終於「開竅」，宣布因應疫情發展調整防疫措施，是否「提速」與世界各地接軌，仍然有待觀察，之不過，尋日起市民進入各類場所不必再掃描「安心出行」二維碼，去超市或街市買餸係方便咗；而進入食肆、戲院等主動查核處所，仍須出示疫苗接種紀錄。

有學者批評，既然不需掃安心出行，仍保留「疫苗通行證」係畫蛇添足，皆因海外不少地區都取消「針紙」，再保留係不必要。醫衞局局長盧寵茂解釋保留疫苗通嘅科學理據，指疫苗通可保護高風險群組如一老一幼進入高危場所，並於早期有助鼓勵市民接種。講到尾，都係為咗「谷針」！

老朽倒認為，要打針嘅都應已打咗，至今仍堅持唔打針嘅就依然唔會去打，既然啲老友記唔怕「赴黃泉」，人各有志，「民不怕死，奈何以死懼之」？一如有議員質疑繼續維持疫苗通仍窒礙市民生活復常，措施成效既已成為「過去式」，港府應另覓方式保護高危群組。旨哉斯言！

本報「正論」亦指出，疫苗通行證限制一針不打或只打咗兩針者嘅出行自由，佢哋連堂食都被禁止，又唔可以去健身、美容等處所，所有正常社交活動都被禁止，咁做公平咩？事實亦證明即使佢哋唔進入食肆等，唔等於冇受感染嘅風險。多位專家一再指出，Omicron只係傳播力強，死亡率和流感差不多，是以唔使咁騰雞，新冠已唔係咁嚇人，港大學者薛達認為，可待今輪疫情高峰後再重新思考疫苗通是否有存在必要。若然冇，就唔好乜都議而不決，應撤就要盡撤，令一潭死水嘅經濟復活，一味谷針不如積極同內地商討落實兩地通關，愈早通關香港受益愈大，蓋有源頭活水，一天光晒啦！