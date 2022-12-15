苦撐3年，內地防疫終於迎來轉機。隨着管控逐步放鬆，幾近衰竭的經濟重返舞台。日前政治局會議提出「四敢」口號，即：幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創。從字面看，這固然是出於對民間進行安撫激勵的考量。但正如一架飛機一旦降落，想要重新起飛，非有充足動力、超長跑道不斷加速才行，不可能觸底反彈、一蹴而就。

其實，今年7月政治局會議在部署下半年經濟時，就提出「讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投」。然而現實究竟如何，毋須贅言，未見哪個企業敢幹敢闖，反而陷入防疫3年來更大範圍、更嚴重程度的封控，甚至像河南富士康這樣關乎全球供應鏈的支柱企業，都幾乎被逼入絕境。所以，「敢」字不是空口說說，這當中有一個最關鍵的變量，那就是政府的公信力。若民眾對政府信任，對未來政策穩定性有充分的明朗的預期，那才會真正的敢幹、敢首創。但很不幸，這正是目前所最欠缺的。

要咬文嚼字的話，「幹部敢為」與「企業敢幹、群眾敢首創」，本身就是矛盾的。這3年來，幹部不是不敢為，而是太敢為了，膽大妄為，胡作非為，簡直到了人神共憤的地步，層層加碼成為了家常便飯，一紙文件就可以將居民小區層層鐵板包圍、道路挖斷、物流禁絕；一張封條甚至一句話，就可以將商舖封門、工廠停產，就連農民都不許下地。

所謂的「人民至上」異變為「防疫至上」，而深層次則是「烏紗至上」，各級幹部為了保住官位，必然追求絕對的零風險，而最簡單最保險的辦法，就是一封了之。換句話說，防疫中普遍的層層加碼，直觀折射了當前中國幹部整體上的保守、僵化、自私，憑藉強硬手段，公權力的權威性空前加強，但公信力、嚴肅性卻喪失殆盡，官民關係陷入極度對抗的撕裂。這種情況下，企業如何敢幹敢首創？

企業敢幹的前提在於真正有法治精神、尊重市場規則，而3年來，「以令代法」取代「依法治國」。鐵皮電焊封門、強行破門抓捕隔離、深夜強迫異地轉移，釀成了無數的人間慘劇。這些公然違反《民法》、《物權法》、《消防法》的行為，卻可以肆無忌憚地大規模發生。堂堂國家法典，效力抵不上街道書記、社區主任的一句話。

而且，當前經濟的下行，不僅僅是嚴苛防疫，更與這幾年來對民企、外企、資本的歧視與打壓，意識形態民粹思潮的氾濫，外交領域的強硬碰撞等各種因素相關。要真正激活經濟，最核心的應是「企業敢為」，這就必須簡政放權、減稅降費，讓法治和市場來做主，真正把企業當成市場主體，嚴格管束官僚的自由裁量權。若將「幹部敢為」置於首位，本質上依舊是權力崇拜思維。將企業發展的命運，押寶在遇到青天大老爺，企業就不會有真正的安全感，敢幹便只能是奢談。