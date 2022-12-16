內地的政策環境有着大的轉變。

疫情未遏止，但確認新冠病毒的變種重症率下降，無症候的感染者不構成對本身和社區的嚴重感染威脅，防治政策因此調整，從政府統籌包攬，改為政府只守衞重症的醫療服務和部分疫苗接種，其餘絕大部分的責任改為市場化、大眾化。

這可減低政府的負擔，也同時可取消嚴格的封鎖防治政策，當然後果是疫病傳播擴大，政府的對策回復到傳統的模式，政府集中管理公共醫療系統，其餘則由社會大眾自我防治處理。除非疫情惡化，政府的公共醫療系統應付不了，如國外一些城市，政策才會修改。但依病毒變種馴化傾向，和內地的中西醫防治能力，相信可避免國外城市的政策反覆。

在防治政策改變的前提下，社會民生與經濟政策便可復常。當前中國面對的挑戰不單止是復常，而是怎樣利用現時國際政經時機，謀求中國最大發展的機會。

現時有點像2008年金融海嘯之後，美國為首的西方緊縮。當時中國用擴張貨幣刺激經濟支持全球經濟增長，雖然國內有所批評，中國此舉卻趁西方經濟停滯而大肆擴張，佔據市場的空間。美國即使迅即採量化寬鬆政策來競爭，但中國的勢頭已成，阻止不了，便出現2014年前後美國對中國戰略轉變，以中國為敵。今次因新冠疫情，也因美國擴張過度而採貨幣緊縮，正好讓中國擴張以替代美國在國際上的地位，中國便不應只是復常，更應趁機利用這個難得的機遇，鞏固發展。

美國是擴張，同時謀求與中國脫鈎，用擴張來推動國內再工業化，吸納從歐盟等（也包括日、韓、台）的資金與生產投資。中國亦應用擴大投資，提升經濟，吸納從美國回流的華人資本與人才，以及招攬俄羅斯、伊朗和「一帶一路」國家的資金、企業與人才，與美國抗衡，一是乘勢而上，二是應對美國西方脫鈎中國後的國際經濟競爭。這便不是簡單的復常，而是要把中國經濟升至新的更高台階，進行更大的發展。

美國發起的新冷戰是混合戰爭方式。顏色革命、局部代理人戰爭之外，是金融戰、經濟戰、人才爭奪戰、跨境生產鏈之戰，也包括與經濟國防緊密結合的科技戰。即使疫情帶來一定代價，若還在可控範圍，以這代價來推動中國在與美西方脫鈎之戰勝出，還是十分合算，功大於過。