娛圈單打：失落提名好冤屈　因住方丈又小器

《萬千星輝頒獎典禮》將於下月舉行，無綫公布各獎項入圍10強的名單，口碑載道的《下流上車族》被封「劇王」，共有14項提名打入10強；緊隨其後是《超能使者》。但令人意外的是，上屆視帝譚俊彥，以及《十八年後的終極告白2.0》好拍檔龔嘉欣，雙雙失落視帝視后提名，10強不入。

嘉欣對此似乎意難平，在記者會上意有所指，揚言「冇提名唔代表冇實力」，又指拍攝《十八年後》一劇時好大壓力，擔心做得不好影響整套戲的效果，「有幾場好重要好重要嘅戲我要多謝阿Shaun（譚俊彥），雖然佢今日無嚟，我同佢係同一類人，我哋都係搏到盡嘅人，永遠最危險嘅嘢我哋都會揀嚟自己做」，似乎要為自己及拍檔冇份角逐視后視帝平反。

本欄曾撰文讚許嘉欣演技超班，《十八年後》一場喪女戲，哭得肝腸寸斷，觀眾也被感染。奈何嘉欣一直都是默默耕耘型，多做事少說話，以致在芸芸姐仔中並不起眼。不知嘉欣是否看到本欄所言，忽然一反常態，頻頻發表「有骨」言論。先是暗寸風頭躉陳瀅冇演技，現在又對自己「搏盡」不獲認同而呼冤。

問題是，方丈份人好小器，嘉欣隨時言多必失。上次已被指辣㷫無綫，將其台慶劇《新四十二章》抽起。現在又嚟一鑊，隨時又有反效果。

像譚俊彥連記者會也缺席，以免成為另類焦點，做法便比嘉欣高明。香港始終一台獨大，即使演技再好，若沒有劇集出街，長坐冷板櫈，也是枉然。觀眾眼睛是雪亮的，誰人有演技，誰人靠關係，心中有數。