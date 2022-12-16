新中國的締造者毛澤東主席說過，「只有社會主義能夠救中國」。中共總書記習近平二十大閉幕後到河南安陽考察時說：「社會主義是拚出來、幹出來、拿命換來的，不僅過去如此，新時代也是如此。」

中共信奉馬克思主義，科學社會主義學說是馬克思主義的組成部分。中共以馬克思主義指導中國革命，領導人民推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，建設社會主義新中國，最終實現共產主義，這就是「只有社會主義能夠救中國」的真諦，這個過程和取得的勝利，是拚出來、幹出來、拿命換來的，「不僅過去如此，新時代也是如此」。

這說明為了堅持社會主義，引領中華民族偉大復興，「拚命幹、拿命換」，仍然是必須的。在奪取革命勝利的戰爭年代，「拚命幹、拿命換」，已成艱苦卓絕，拋頭顱、灑熱血的光榮歷史和偉大業績；新時代堅持社會主義，「拚命幹、拿命換」又何以必須如此？這是由內外兩大因素決定的。

內因是，新中國一窮二白，解決幾億人口、十幾億人口的吃飯問題，解決大規模的國家建設問題，解決農業人口佔全國人口百分之八十以上、幾千年農業社會的工業化問題，解決工業化之後實現全面現代化的問題，凡此種種都是障礙極多、困難極大的，對此全然沒有經驗，要不斷摸索、試錯、犯錯，不能不「苦幹實幹加巧幹」。

外因是，社會主義新中國成立的那天起，就被帝國主義和世界反動派大包圍、狂打壓，他們從來視社會主義為天敵、宿敵，必除之而後快；他們陣營中一直流傳着一句名言：「要把社會主義扼殺在搖籃中！」為此，他們對新中國發起戰爭、軍事包圍、封鎖，中國人民要保衞社會還要「拿命換」！

新中國和新時代的犧牲，與革命年代的犧牲是疊加在一起的，鮮血是流淌在一起的。直到今天，美國和西方為了幹掉社會主義，仍在策劃戰爭和對我軍事打壓。