世界視線：印俄取消高峰會　莫迪放眼全世界

印度高層官員日前透露，總理莫迪將不會到俄羅斯參與已連續舉辦了21次（2020年因新冠疫情沒有舉行）的印俄年度高峰會。這個安排有重大的外交意義。

雖然印俄關係一直非常密切，但隨着印度近年經濟急速發展，印度已超過英國，成為世界第五大經濟體，以購買力平價（PPP）計算，更是世界第三大經濟體，印度因此已意識到自己的經濟生產、入口及出口的影響力，要撇開俄羅斯，更多融入歐美中日的經濟互動，爭取更多投資來加速增長。

今年9月於烏茲別克斯坦舉行的上合組織峰會上，莫迪就敦促俄羅斯總統普京在烏克蘭尋求和平，向他表明「現在不是戰爭的年代」。莫迪在給《印度時報》的文章中就寫道，「我們至今仍是這種『零和遊戲』思維方式的人質」。他說：「當各國爭奪領土或資源時，我們能看到這一點；當生活必需品供應被用作武器時，我們能看到這一點；當只有小部分人能接種疫苗，而另外數十億人處於易被感染狀態時，我們也能看到這一點。」這就顯示莫迪了解到疫情的不良影響，以及俄烏戰爭再耗下去，全球經濟都會受損。

莫迪也隱晦地批評普京發動的「特別軍事行動」帶有領土擴張的野心，無論成敗都會對俄羅斯與世界的關係產生極大變化。如果俄國達到其行動目的，它兼併領土成功，只會增加北約與俄的緊張關係，而由前蘇聯獨立出來的共和國都可能更警惕，因而成為北約拉攏來威脅圍堵俄羅斯的對象，俄國和北約對立會更激烈。但如果俄羅斯行動失敗，俄國只能更靠攏中國，進入和美國霸權主義及其小弟的新階段鬥爭，印度也會更無所適從，難怪莫迪也發聲促進和解。

莫迪政府要處理國家經濟發展優勢及桎梏：印度有龐大及年輕的人口，英語的普及使它吸引外資在生產、資訊、服務、金融及法律方面，都比中國更有優勢。可是，政府有太多對外資的管制，國內的黑市場活躍但無法控管以協調發展，高關稅雖然保護了工業，但又使本土產品容易不思進取，無法打入海外市場，卻又要消費者付出高消費外國貨品的代價。印度政府明瞭到這個世界第五大經濟體，人均GDP只有2,000多美元，要學中國脫貧來提升人口發展潛質，才是當務之急。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻