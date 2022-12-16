美國總統拜登日前又自賣自誇，聲稱今年美國經濟增長可能超過中國，這是自1976年以來從未發生過的情況。是耶？非耶？話不要說得太早，一切留待事實證明。早在今年5月份，拜登就說過同樣的話，結果隨即被打臉，今年第三季中國經濟增長3.9%，美國增長2.6%。至於第一和第二季，美國均出現萎縮，中國即使受到疫情影響也一直保持增長，不管從甚麼角度看，中國經濟表現都勝過美國，不知拜登的底氣從何而來。

美國政客喜歡吹牛，通過貶低別人來抬高自己，是他們的慣技。表面上充滿自信，實際上正是缺乏信心的表現，尤其是面對中國快速發展，他們愈來愈焦慮不安，因此三句不離唱衰中國。其實根據IMF兩個月前的預測，中國今年GDP增速料達3.2%，明年可望升至4.4%，而美國今年GDP增速估計只有1.6%左右。許多國際機構和經濟學家甚至預測明年美國經濟大概率陷入衰退，論增長潛力中國明顯看高一線。當然，由於美國面臨高通脹，美元資產充滿泡沫，名義GDP增幅超過中國不足為奇，但這種虛有其表的增長根本沒有任何意義。

眾所周知，美國製造業早已空心化，經濟主要靠金融服務業支撐，加上俄烏戰爭導致能源價格飆升，並刺激軍工生產，因而拉高整體GDP，裏面充滿水分，拜登為此沾沾自喜，並視為自己的政績，分明是阿Q精神。近年經常有人討論中國GDP何時超越美國，其實何時超越並不是重點，重點在於經濟的發展質量，只要中國進一步打好根基，注重科研創新，不必擔心再被人卡脖子，以中國市場之大，產業鏈之齊全，GDP超越美國只是遲早的事。若按購買力平價計算，中國經濟總量早在2014年已超越美國，但這並沒有太大意義，中國人也不滿足於此。中國人追求的是實現民族偉大復興，走共同富裕道路，至於外國人怎麼唱衰，那是他們的事。

美國做慣世界老大，養成一種傲慢心態，從來不允許別國超越。殊不知世界沒有永遠的老大，美國不可能永遠維持霸權。有人預測，若干年後全球最大經濟體是中國，第二是印度，美國最多只能排第三。這正是東風壓倒西風的自然規律，不以任何人的意志為轉移。所以說，拜登炫耀今年美國經濟增長可能超過中國，顯得特別幼稚可笑。