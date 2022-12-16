正論：毒甲油充斥市面　乏監管如搵命博

佳節將至，不少人都會悉心打扮一番，特別是近年「Gel甲」大行其道，愛美女士每星期都會「換款」，惟原來指甲油並不安全。消委會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品，近七成樣本檢出最少一種歐盟禁用的致癌物。港府對進口貨物向來把關寬鬆，致令毒物如入無人之境。

測試結果顯示，25款指甲油的其中一款，檢出每公斤0.26毫克苯。消委會指苯的檢出量雖屬微量，但物質屬已知人類致癌物，歐盟及內地已禁止刻意添加苯在化妝品。所有測試樣本均檢出甲苯，檢出量由每公斤1.6毫克至47毫克，符合歐盟規定。另有3款指甲油檢出致癌物甲醛，但符合內地2015年要求。此外，16個樣本檢出多環芳香烴，部分屬歐盟禁用物質，消委會已轉交海關跟進。

儘管大部分樣本檢出的有毒物質含量均符合內地或歐盟規定，但起碼有一款驗出禁止添加的致癌物。一節見則百節知，到底還有多少有毒甲油流通市面，根本無人說得準。從此又可反映，當局對進口的美妝產品不監不管，不抽不查，有毒甲油固然大行其道，其他化妝品會否有同樣情況，市民無從得知。若非消委會定期抽驗，單靠政府公布，同望天打卦並無二致。官僚失職，有目共睹。

說來實在唏噓。香港過去有購物天堂的美譽，但隨着物價飛漲，加上政府放任監管，法例形同虛設，所謂的購物天堂已經名不副實。別說連買一支指甲油都隨時引毒上身，就說人們不可或缺的一日三餐，食物安全同樣令人憂慮。年前消委會測試多款常用的乾香料，包括辣椒粉、肉豆蔻粉及薑黃粉等，發現逾五成樣本驗出赭曲霉毒素A和黃曲霉毒素，可以致癌及有損胎兒發育。

這還不止，早前消委會測試30款牙膏，駭見九成含有重金屬，雖未有超標，但重金屬可積聚於人體內，長期攝取會導致血管疾病、影響血壓；重金屬當中的鉛更可影響兒童智力發展。奈何港府每次都是後知後覺，每次都要消委會轉介才懂得跟進，賊過興兵，不亦晚乎？

由此可見，香港不但不是購物天堂，更是毒食中心、百毒之城。指甲油有毒、食物有毒、牙膏有毒。要是海關、食安中心、衞生署等部門有嚴加把關，有盡好責任，市民又何至於置身「中毒」風險之中？須知道，消委會並非執法機構，只有政府部門才有權有責，向不符合安全標準的商品採取行動，當局大安旨意將把關重任甩給消委會，倒不如索性「摺埋」，改由消委會執法，相信效率必會提高，亦可省卻不少公帑。

這些年，香港淪為危城，上述問題只算小兒科，更大的災禍隔三差五便會發生。港鐵甩卡出軌、行街隨時被車飛撞、青少年涉毒氾濫、工業意外不絕如縷。更不必說，假難民禍港殃民，涉及的嚴重罪行無日無之，香港早就不是安全城市。一個城市的墮落不是無緣無故的，歸根究柢是人的問題。歷屆特區政府管治無能，得過且過，香港再雄厚的根基也遲早被敗清光。