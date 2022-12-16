前支聯會副主席鄒幸彤去年發表涉及六四集會的文章，早前被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪罪成，判監15個月。惟高院日前判她上訴得直，撤銷定罪及刑罰。這宗案件再次折射司法對反中亂港者的態度，是何其寬宏大量；對警方的態度，又是何其敵視。

判詞指，警方當時以公共衞生為理由，發出禁止令禁止集會，但《公安條例》要求警方考慮集會可否在施加措施或條件下舉行，並只可在其他措施或條件不可達到相關目的下，才可禁止集會。警方並無認真主動考慮向衞生署索取專家報告，也沒有考慮如限制入場時段、人數等可行措施，達致控制病毒傳播風險，認為警方沒有履行在可行情況下，容許及便利集會的主動責任，不符合《公安條例》要求。

判詞又指，公眾集會及遊行上訴委員會，以及原審裁判官，雖然接受疫情考慮發出禁止令，但亦無考慮其他措施或條件，因此控方未能確立禁止令的合法性。如果禁止令並非合法發出，即使鄒幸彤呼籲他人到維園集會也不會違法，裁定鄒幸彤上訴得直，撤銷定罪及刑期。

一般市民自是被這些法律詞彙弄得頭大如斗，但鄒幸彤發表涉及六四集會的文章，煽動鼓吹市民參加非法集會，卻是明擺着的事實。法庭就該集會是否非法大做文章，甚至指警方獲得的禁止令可能才是違法，將原有的是非完全顛倒。究竟這是公平公正還是早有預設立場，市民心中自有一把尺。只是事件再一次證明，本港司法仍是一座針插不入、水潑不進的大山，司法人員全無國家安全觀念，視英國為圭臬，視反中亂港為尋常，可嘆可悲。司法界至今拒絕改革絕對不足為奇，一旦改革了，這些司法人員還能立足指點江山嗎？