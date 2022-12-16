面對新冠肺炎疫情，內地嚴防嚴控接近3年，如今逐步解除疫禁，日前有在深圳工作的香港朋友來電，說他在當地認識的人，10個當中已有7個「中招」，但都是屬於輕症居多，大家染疫後在家休息幾天，也就沒事了。不少海外評論者認為，是因為早前出現了一連串抗議活動，才使中國政府匆匆決定放寬禁疫令，施行了3年的措施一朝盡喪，經此一疫，北京的管治權威已經蕩然無存，從此必將進入多事之秋。

反共反華者老是喜歡將幻想當作事實看待，看着也讓人失笑。內地早前的所謂「白紙運動」，其實規模甚小，我問住在內地的親友，他們不知道有這場運動的，比知道的人多。況且，因為群眾示威而讓政府調整政策，在內地也是常有之事，人民政府為人民，只要老百姓的訴求合理，管治者撫順民情，這是自然不過之事。

不少外國人有一種錯誤觀念，以為中國政府十分害怕示威活動，北京為了捍衞管治權威，即使群眾的訴求合理，也絕不會聽從，只會死撐到底。然而，事實剛巧相反，內地偶爾亦會爆發示威，14億人口怎可能完全沒有是非紛爭，但每逢出現抗議活動，官員們都很重視群眾的意見，就連美國富豪馬斯克也說，中國政府比起歐美的當權者，更重視百姓的幸福感。

遠的不說，就在2019年，香港爆發反修例風波的同一年，武漢和茂名都分別出現過大規模的群眾示威，抗議地方政府興建垃圾焚化廠或火葬場，當時也爆發了激烈的警民衝突。後來問題如何解決？很簡單，地方政府接受人民意見，提出「群眾不同意，項目不開工」的做法。由此可見，共產黨非但不害怕群眾，而且還很懂得如何跟群眾溝通。