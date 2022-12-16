功夫茶：奪命意外頻發生　安全條例如虛設

臨近聖誕新年，市民本應祈盼普天同慶，大地回春；之不過，奪命工業意外卻接二連三發生，淒風冷雨，叫人倍添神傷！尋日晨早約9點，葵涌發生恐怖工業意外，一名37歲男工喺貨櫃碼頭南路對開一工地範圍內，為防撞緩衝板泵入壓縮氣體期間，緩衝板疑突然爆炸，大量氣體湧出將事主彈飛至十多米外，佢重創昏迷最終不治！

各位，今趟意外已經係本港連續第3日發生奪命工業意外。周三（14日）一宗發生喺油塘東源街8號一地盤，一條1米乘4米工字鐵突然從約1.3米高位置墮下，擊斃一名55歲姓陸男工人。而再前一日即係13號，發生喺何文田加多利山，一名42歲巴基斯坦裔搭棚工，不慎失足從約12呎高棚架墮地，送院後傷重死亡。

一連3日發生奪命意外，工業傷亡權益會對有關致命意外深感震驚及憤怒，要求勞工處徹查各宗意外，如有人違反安全條例，必須檢控。據勞工處嘅資料顯示，喺2021年，致命工業意外按年回升至25宗；而各行業整體死亡個案更多達263宗，創近10年以上新高。

地盤奪命意外特別多，事件一度引起申訴專員主動調查，審研政府對建造業職業安全嘅監管。之不過似乎未見有乜成效，接二連三嘅奪命意外就係最佳印證！香港唔通真係一個特別危險嘅城市？舞台會墮屏，危險！地盤更是危機處處，會塌天秤、工字鐵，更危險！連鐵閘都生人勿近，不久前不是壓死一名女保安員嗎？

每次奪命意外，各有關部門有冇得到乜嘢教訓呢？今年9月安達臣道冧天秤意外釀3死，有工程師找出文件圖則，懷疑工程人員偷工減料，燒焊人員並冇按天秤基座設計要求，接駁口燒得唔夠厚，底焊部分完全被省略。以咁兒戲嘅態度去應付咁重要嘅焊接工程，就如同喺沙堆建高樓大廈，唔冧至奇！尋日葵涌發生嘅爆炸事件，事主被湧出嘅氣體彈飛逾10米外，可見威力之大！從事呢啲咁危險嘅工作，是否應該有更嚴謹嘅安全措施，希望勞工處深入調查事件後可以作出更有效指引，避免同類慘劇再發生。

事實上，本港有職安健法例嘅罰則，立法會亦周不時會討論如何「改善建築地盤職業安全的政策及措施」，之不過，功夫茶懷疑是否得個「講」字，究竟有關部門尤其勞工處有冇落實相關法例提高職安健水平？有冇加強通過嘅罰則去儆醒地盤負責人及公司？咁多血嘅教訓，生命無價，工業意外一單也嫌多，勞工處若然冇加強執法及恒常巡查，地盤奪命意外悲歌永遠唱不完！唔好淨係死人冧樓先高調去巡查，「賊過興兵」畢竟作用唔大，且予人做騷感覺！