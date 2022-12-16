本港九間大學校長或副校長日前出席教育論壇，討論學生德育培訓及如何培養學生兼具民族情懷與國際視野。嶺南大學校長鄭國漢指出，包括一些高級知識分子在內均患上「民主幼稚病」，不了解民主制度實際操作的優劣，純粹基於理想，憑空支持某些民主制度並反對其他制度，他建議大學開設課程，以真實管治案例讓學生增加了解。建議雖好，卻不切實際。

邱吉爾說過：「對民主最好的反駁就是和一個普通選民談話5分鐘。」在香港，即使沒與那些口口聲聲捍衞民主、自由的年輕人談話，但只要看過他們歇斯底里地叫嚷「五大訴求，缺一不可」，怎知在街訪中竟然十之八九連所指內容為何也答不上來，令人對黃子華早年說的「一個人唔係鬼上身，好難講到咁多自己都唔明白嘅嘢」，別有一番體會。10個懶勁講民主的少年，其中9個只口噏不去練。鄭校長建議開辦課程，是以為問米婆會有科學求真求知精神嗎？

「沒有哪個政治概念像『民主』那樣用得如此頻繁，同時又被如此誤用」，一本探討「民主」的著作點出了問題所在。包括高級知識分子在內的人士，但凡遇上任何包裝成「民主」的東西，便錯誤地以為只要取態稍為謹慎，對此加以思索，便等同反民主，於是一窩蜂地急着表態，到頭來聲援了割頸、潑鏹、燒人的獨裁暴行仍執迷不悟，識見只屬普通不過的選民之流。

民主是甚麼？是少數服從多數嗎？那會不會引發多數人的暴政？要透過代議士作監督制衡嗎？那會不會只是精英主義？南韓一本分析政治體系​運作形式的著作指「民主主義的相反詞是甚麼？答案是獨裁主義和精英主義」。高級知識分子與年輕人想要捍衞的究竟是甚麼樣的民主？恐怕他們連想也沒想過。