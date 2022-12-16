本港安老業界面對嚴重人手短缺，院舍一度苦陷疫情重災區，護理員工作不勝負荷。政府日前通過推出院舍輸入護理員特別計劃，將額外輸入約3,000名護理員，冀明年第二季落實。政府決心紓緩安老業人手荒，減輕前線人員的工作壓力，提升服務質素，政策方向值得認同。惟政府亦要密切留意放寬後的實際運作情況，避免本地工人的權益受到削弱。

上述計劃雖有助紓解人手荒，但業界推算私院人手短缺至少25%；津助安老院舍方面，護理員短缺超過一成，相當於1,600人。計劃屬杯水車薪，而隨着未來更多大型安老院舍啟用，對護理員需求更大，政府推算未來3年業界至少需要額外約4,500名護理員的理據有低估之嫌。

要解決院舍人手荒問題，政府亦要正視本港護理員不足或不願入行的癥結。調查顯示，護理員的工資中位數僅1.4萬元，比全港僱員平均水平低三成，護理員工作有一定厭惡性，除要具備護理技巧，更要付出愛心，卻換來回報低、工時長、欠晉升階梯、不獲外界應有重視，故流失率高，未能吸引年輕人入行。當局應優化「先聘請、後培訓」模式，包括吸納不同的年齡層、引入「新人入行」與「推薦入行」獎金、調整薪酬，推出更多短期性的安老培訓課程，並使行業專業化，設立晉升階梯，才能讓本地人對行業有憧憬。

現時香港各行各業均缺人，長遠而言，政府應於新一輪人力資源推算中主動檢視人力供應與需求情況，並按推算為人手短缺的工種制訂短、中、長期的人力發展政策，制訂「人力供應短缺」清單，探討如何在確保本地就業優先的前提下引入境外人才，保證不同行業有充足的勞工供應。