大前天（12月13日）南京大屠殺85周年，南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行隆重而肅穆的國家公祭儀式，香港特區政府亦在政府總部舉行了公祭儀式。兩地曾同遭日寇侵華劫難，同哀死難同胞，同向英勇抗敵的烈士致崇高的敬意，同祝世界和平。

77名南京青年代表在公祭儀式上齊頌《和平宣言》，聲聲悲切動容，感人肺腑。在香港，於教育局主辦、國史教育中心承辦的悼念活動，有來自全港80多間中小學逾400師生參加的「銘記歷史，珍愛和平——南京大屠殺85周年學生悼念活動」上，由嶺南大學和香港大學共3名同學代表誦讀《和平宣言》。兩地青年透過朗誦《和平宣言》，銘記歷史，緬懷先烈，繼往開來，攜手興國，爭取人類永久和平，意義重大。

《和平宣言》為居住南京的馮亦同悼念死難同胞所作，發表於首個國家公祭日，字字泣血：「巍巍金陵，滔滔大江，鍾山花雨，千秋芬芳。一九三七，禍從天降，一二一三，古城淪喪。侵華倭寇，擄掠燒殺，屍橫遍野，血染長江。三十餘萬，生靈塗炭，煉獄六周，哀哉國殤。舉世震驚，九州同悼，雪松紀年，寒梅怒放。亘古浩劫，文明罹難，百年悲嘆，警鐘鳴響。積貧積弱，山河蒙羞，內憂外患，國破家亡。民族覺醒，獨立解放，改革振興，國運日昌。前事不忘，後事之師……繼往開來，永誌不忘。」240字吐盡不知史不知恥的國史教育真諦！

教育局結合國家公祭日，在學校推動悼念活動和學生徵文比賽，讓學生就「給南京大屠殺幸存者的一封信」啟發思考、提升國家和民族觀念，是值得讚賞的。南京有專項紀念館，香港卻沒抗日戰爭紀念館，特區政府應盡快補上這硬件。