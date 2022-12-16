「這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」這是魯迅的名言，中國領導人也最明這道理，像美國一向看不起的沙特阿拉伯、非洲，中國便一直去經營開發並竭誠相交，走多了，結果都有了回報。

國家主席習近平不久前與沙特嘅峰會可說規模空前，雙方喺經濟上嘅互利共贏，更令人看到雙方政治高度互信。習近平的沙特之行，正如有論者認為，未來中國與中東各國的關係中，能源係紐帶，安全係關切，互惠發展成為核心。反觀美國，一直恃住自己係世界警察，動輒對中東國家打壓、制裁，並於反恐戰爭中將伊斯蘭教污名化，如此頤指氣使，又怎會得到真正朋友？

呢，美國與非洲領導人峰會時隔8年又喺華府召開，有49個非洲嘅國家領袖參與，美國承諾提供550億美元援助；一向講嘢冇句踏實嘅美國國防部長奧斯汀不忘發口水炮，指摘中國和俄羅斯正日益侵害非洲利益，破壞當地和平穩定云云。這不是白日撞鬼是甚麼，否則怎會燒壞腦鬼話連篇冇句真？

美國前總統奧巴馬2014年首次舉辦美非峰會，繼任嘅特朗普一味「美國優先」和「白人至上」，目中無人，又怎會看得起非洲，是以停辦。在這8年空檔期，中國對非洲嘅投資已超過美國倍倍聲。阿哥，中國與非洲嘅貿易額於2021年已超過2,500億美元，而美國不過係600多億美元。正如中國駐美大使秦剛所指，中國給非洲人民帶來嘅係福祉而不是「陷阱」，這是大實話。早在上世紀60年代，毛澤東便以無比真誠向坦桑尼亞政府提供近10億元人民幣無息貸款，助建成坦贊鐵路。可見非洲係中國人嘅老朋友，如今加上「一帶一路」嘅深耕細作，美國想撬中國牆腳，真係想創佢個心！