二十大報告提出要推進我國的文化自信自強，增強中華文明的傳播力及影響力，「講好中國故事」，以抗衡西方反華勢力過去對國際輿論的操控和壟斷，以及近年對我國發展的打壓和抹黑。特區政府近年也強調要「說好香港故事」，除了因為西方抹黑，也因港府過往的文宣解說工作實在做得太被動和太差。例如當年的違法佔中，反對派肆意曲解《基本法》，將「八三一」決定妖魔化，將所謂的「公民抗命」和「違法達義」美化、神化，不少人都覺得港府反駁乏力，缺乏成效，令正義難以彰顯，令反對派更為猖狂，並導致更多市民尤其是年輕人被誤導，助長了黑暴風波。

不僅政治議題如此，對於不少發展及基建項目，例如新界東北發展、港珠澳大橋、高鐵及沙中綫工程等，政府都未能有效向市民說好當中的故事，講解可帶來的好處，反對派大肆歪曲抹黑，妖言惑眾，藉此打擊政府威信，阻撓香港發展。

如何說好香港故事，部分人強調學校教育及正面宣傳，但破壞容易建設難，故筆者認為，主動、及時、有力地反駁歪理與抹黑更為必要，當中擁有迅速、有效的說故事平台並加以善用，至為重要。

講到特區政府的說故事平台，大家自然會想起香港電台。港台過往確實有不少問題，但最近一、兩年已有改進，希望可更快地做得更好。另一個平台大家比較少提及，就是政府新聞處。本年度新聞處的預算開支高達7億元，但無論是市民大眾，以至據聞在政府內部，都有不少人認為新聞處做得不足，甚或有浪費公帑之嫌。例如某部門想發段新聞稿反駁外界抹黑，新聞處往往要花上5、6個小時，經過7、8人審批，最後發出的中文稿卻有許多市民都看不明白。有人讚揚新聞處製作的影片及專題其實不俗，但需要一個星期甚至更長時間才完成，任何新聞都已變成舊聞，網上的虛假及抹黑資訊早已廣泛流傳，造成極大不良影響。

另外亦有傳聞，有問責官員要求新聞處搞搞新意思，善用不同的網絡新媒體，得到的回應是「這些我不太懂，那些不是我的工作範圍」，最後惟有抽調局內同事DIY，或者花錢外判找公關顧問幫手。如果有關說法屬實，新聞處未能與時並進發揮職能，就可能會失去存在的價值。

談及網絡平台，Facebook、YouTube、IG及Twitter等，港府有需要多做工夫，但這些始終是西方國家、反華勢力的主場，怎樣努力都可能事倍功半，還隨時會被人封帳滅聲，最近Google拒絕移除錯誤國歌影片事件就是好例子。中央政府早就洞悉有關問題，搭建自家的平台，包括微信、Tik Tok以至近年興起的小紅書，但不知有多少特區官員有使用。

筆者深切希望當局能夠快速、有效地全面檢討政府的文宣工作，除了宣傳策略和手法，相關的架構、人手和資源運用都需要改革。